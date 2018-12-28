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16:17 (мск), источник: РИА Новости

Рим отложил проект по созданию «итальянского Пентагона»

РИМ, 28 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Правительство Италии сократило расходы на осуществление ряда проектов, связанных с обороной, и, в частности, отложило создание «итальянского Пентагона», заявил в пятницу премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года.

Источник: AP 2018

Премьер назвал себя патриотом и выразил полную поддержку со стороны своего кабинета вооруженным силам Италии, в том числе в деле осуществления ими военных миссий за рубежом.

«Что касается военных расходов, мы сохранили примерно полмиллиарда евро за счет приостановки некоторых проектов в области вооружений. Кроме того, мы сократили расходы, отложив создание так называемого итальянского Пентагона. Если я правильно помню, на этот проект были запланированы инвестиции в размере примерно 1,5 миллиарда евро. Мы сочли, что создание такой центральной структуры, в которой логистически должно было быть размещено все руководство вооруженных сил, не имеет столь важного стратегического характера», — сказал премьер-министр.

Конте также затронул вопрос о закупке для вооруженных сил Италии истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

По его словам, данный вопрос сейчас находится в стадии «технической оценки» со стороны министра обороны Элизабетты Трента и руководства вооруженных сил, после завершения которой будет принято окончательное решение.

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«Отмечу, что наше правительство не потратило на F-35 ни одного евро», — подчеркнул Конте. Он также напомнил, что соглашение о производстве и закупках этих военных самолетов имеет особый, рамочный характер, которые предоставляет «известную гибкость». Фактически речь идет о том, что Италия сможет закупать F-35 по мере возникновения такой необходимости.

В июле Трента в одной из популярных телепрограмм заявила, что Италия намерена отказаться от дальнейшей закупки F-35. По информации местных СМИ, в ВВС Италии уже поступили первые такие самолеты. Долгосрочная программа их производства и закупки подразумевает 90 F-35, из которых восемь уже были заказаны в апреле незадолго до истечения срока полномочий предыдущего правительства Италии.

Программа F-35 уже обошлась США и их союзникам по НАТО более чем в 1,5 триллиона долларов — это самая дорогая программа производства оружия в истории. Разработчики столкнулись с многочисленными проблемами, связанными как с особенностями конструкции самолета, материалов, электроники и программного обеспечения, так и с обслуживанием самолета, его эксплуатацией и подготовкой пилотов.

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