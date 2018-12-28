США хотят прекратить оказывать поддержку Гондурасу, Гватемале и Сальвадору

«Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, только забирают наши деньги. Говорят, что в Гондурасе формируется новый караван (мигрантов. — Прим. ред.) и они ничего не делают. Мы будем прекращать всю помощь этим трем странам, которые в течение многих лет используют США в своих интересах!» — написал Трамп в своем Twitter.