США хотят прекратить оказывать поддержку Гондурасу, Гватемале и Сальвадору
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят оказывать помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят оказывать помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору.
«Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, только забирают наши деньги. Говорят, что в Гондурасе формируется новый караван (мигрантов. — Прим. ред.) и они ничего не делают. Мы будем прекращать всю помощь этим трем странам, которые в течение многих лет используют США в своих интересах!» — написал Трамп в своем Twitter.
К США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. По разным оценкам, в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США могут находиться порядка 6−9 тысяч мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.
Часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.