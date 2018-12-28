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17:00 (мск), источник: РИА Новости

США хотят прекратить оказывать поддержку Гондурасу, Гватемале и Сальвадору

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят оказывать помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору.

Источник: AP 2018

«Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, только забирают наши деньги. Говорят, что в Гондурасе формируется новый караван (мигрантов. — Прим. ред.) и они ничего не делают. Мы будем прекращать всю помощь этим трем странам, которые в течение многих лет используют США в своих интересах!» — написал Трамп в своем Twitter.

К США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. По разным оценкам, в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США могут находиться порядка 6−9 тысяч мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

Часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.

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