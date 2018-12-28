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17:22 (мск), источник: RTVi

Ремчуков: избрание Путина сулит гражданам долгосрочную неопределенность

После переизбрания Владимира Путина на пост президента России граждан страны ждет краткосрочная стабильность и «долгосрочная неопределенность». Такое мнение высказал главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Источник: РИА "Новости"

«Прошедший год подводит к мысли, что избрание Путина сулит гражданам стабильность в краткосрочной перспективе при стагнации доходов и долгосрочную неопределенность», — написал Ремчуков.

По его мнению, Путин настолько «подогнал» систему власти под себя, что никто после него не сможет легко «перехватить» без потерь.

Ремчуков напомнил, что за несколько недель до президентских выборов произошло отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. По его мнению, то, что Великобритания обвинила в этом Россию, помогло рейтингу Путина. Британская сторона, как отметил Ремчуков, не предоставила доказательств, поэтому президент выглядел «невинной жертвой злобного навета».

То, что Путин набрал на выборах 76,67% голосов избирателей, по словам журналиста, «ошеломило даже критиков режима».

Именно высокий рейтинг одобрения позволил президенту, считает Ремчуков, провести непопулярную пенсионную реформу.

Но, поскольку она была плохо подготовлена, Путин потерял 20% поддержки населения, добавил он. Кроме того, по словам Ремчукова, России не удалось достичь «прорыва» и показать экономический рост в два раза выше среднемирового.

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