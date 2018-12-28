Ремчуков: избрание Путина сулит гражданам долгосрочную неопределенность

Источник: РИА "Новости"

«Прошедший год подводит к мысли, что избрание Путина сулит гражданам стабильность в краткосрочной перспективе при стагнации доходов и долгосрочную неопределенность», — написал Ремчуков.

По его мнению, Путин настолько «подогнал» систему власти под себя, что никто после него не сможет легко «перехватить» без потерь.

Ремчуков напомнил, что за несколько недель до президентских выборов произошло отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. По его мнению, то, что Великобритания обвинила в этом Россию, помогло рейтингу Путина. Британская сторона, как отметил Ремчуков, не предоставила доказательств, поэтому президент выглядел «невинной жертвой злобного навета».

То, что Путин набрал на выборах 76,67% голосов избирателей, по словам журналиста, «ошеломило даже критиков режима».

Именно высокий рейтинг одобрения позволил президенту, считает Ремчуков, провести непопулярную пенсионную реформу.