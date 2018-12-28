Украинский политолог считает, что Тимошенко победит на предстоящих выборах

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года.
«Стабилизировалась доверие к лидеру оппозиции, и если выборы состоятся в штатном режиме, однозначно президентом становится Юля Тимошенко», — приводит слова политолога агентство УНИАН.
По обнародованным в декабре данным опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, Тимошенко лидирует в предвыборном рейтинге, ее готовы поддержать 16,1% украинцев, при этом за действующего президента Петра Порошенко готовы отдать голоса 13,8% избирателей.