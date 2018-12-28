Украинский политолог считает, что Тимошенко победит на предстоящих выборах

Источник: РИА Новости

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года.

«Стабилизировалась доверие к лидеру оппозиции, и если выборы состоятся в штатном режиме, однозначно президентом становится Юля Тимошенко», — приводит слова политолога агентство УНИАН.