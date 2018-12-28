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17:25 (мск), источник: РИА Новости

Украинский политолог считает, что Тимошенко победит на предстоящих выборах

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Предстоящие президентские выборы на Украине может выиграть лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, считает эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко.

Источник: РИА Новости

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года.

«Стабилизировалась доверие к лидеру оппозиции, и если выборы состоятся в штатном режиме, однозначно президентом становится Юля Тимошенко», — приводит слова политолога агентство УНИАН.

По обнародованным в декабре данным опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, Тимошенко лидирует в предвыборном рейтинге, ее готовы поддержать 16,1% украинцев, при этом за действующего президента Петра Порошенко готовы отдать голоса 13,8% избирателей.

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