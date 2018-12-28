На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив

Источник: РИА Новости

«Будет и 20, и 30, и 100, и это будет всегда, потому что Азовское море — часть Украины, Мариуполь, Бердянск — наши порты, это часть Украины, часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», — заявил он.

В ноябре три корабля украинских ВМС вошли во временно закрытую акваторию российского территориального моря и двинулись к Керченскому проливу. При этом они опасно маневрировали и игнорировали законные требования российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них получили ранения и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией и заявил, что сотрудники украинских спецслужб фактически руководили спецоперацией. Российские пограничники, по его словам, выполняли свои прямые функции.