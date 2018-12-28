Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ужасный конец»: эксперты оценили итоги санкций против России
В Казани 19-летний парень изнасиловал 45-летнюю женщину
Кристина Орбакайте сводила дочку в Большой театр
Юлия Барановская всполошила сеть снимком без макияжа
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Лукашенко об Украине: «Будем Бога молить, чтобы там НАТО стояло»
Причина смерти юмориста Асомова уже известна
Миронова оправдалась за «Идеальный ремонт» для 72-летней мамы
Женщина, обвиняемая в разводе Петросяна, пришла в шоу Борисова
Yahoo Sports: ЦСКА уже начал готовиться к локауту в НХЛ
Геркус объявил об уходе из «Локомотива»
Канделаки появилась на приеме Путина с откровенным декольте
Получилось жестоко: кто начал травлю фигуристки РФ
Абсолютно новая Toyota: первые официальные фото
СМИ раскрыли дату премьеры новой Skoda Octavia
Новогодний прием у Путина: как выглядят жены Суркова и Кудрина
Киев вернул две трети территории Донбасса
Фоторепортажи
30Кого мы потеряли в 2018 году
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
19:15 (мск), источник: РИА Новости

На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак в интервью телеканалу ZIK заявил, что корабли украинского флота продолжат проходить через Керченский пролив.

Источник: РИА Новости

«Будет и 20, и 30, и 100, и это будет всегда, потому что Азовское море — часть Украины, Мариуполь, Бердянск — наши порты, это часть Украины, часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», — заявил он.

В ноябре три корабля украинских ВМС вошли во временно закрытую акваторию российского территориального моря и двинулись к Керченскому проливу. При этом они опасно маневрировали и игнорировали законные требования российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них получили ранения и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией и заявил, что сотрудники украинских спецслужб фактически руководили спецоперацией. Российские пограничники, по его словам, выполняли свои прямые функции.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Следите за развитием темы Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
 Зеленский призвал пересмотреть языковую политику на Украине
В Крыму рассказали, зачем построили заграждение на границе с Украиной
Меркель и Макрон потребовали освободить украинских моряков
Сбежавшую принцессу Арабских Эмиратов впервые показали публике
Эксперты объяснили, почему доходы россиян уйдут в минус
СК проверяет охоту, на которой губернатор убил спящего медведя
Раскрыты заработки преследуемых властями музыкантов
Пропавший с круизного лайнера танцор оставил странное послание
Ягудин рассказал, кто ломает психику Загитовой и Медведевой
Спорт
Yahoo Sports: ЦСКА уже начал готовиться к локауту в НХЛ За последние 25 лет в НХЛ было три локаута, два из которых сократили сезон до 48 матчей, а ещё один уничтожил сезон полностью
Hi-Tech
Чем нас удивил 2018 год (25 фото) Танцующие роботы, высадка на Марс и огнемет для борьбы с зомби.
Авто
Абсолютно новая Toyota: первые официальные фото Немецкое представительство японской компании неожиданно рассекретило Toyota Supra новой серии А90
Кино
Женщина, обвиняемая в разводе Петросяна, пришла в шоу Борисова Ведущий уверяет, что его интервью с Татьяной Брухуновой будут обсуждать все
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Популярные темы на «Детях»
Опять о корпоративах) 303
Чудеса на виражах или БМ и сын "порадовали" всех 281
Мужчины и чужие дети 257
Новость дня! 230
Леди
В чем встречать Новый год 2019, если я не успела ничего купить Редакция @Леди и дизайнер одежды, эксперт по моде и стилю Мила Марсель спешат на помощь
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь