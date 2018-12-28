Трамп заявил, что США не будут больше помогать Гондурасу, Гватемале и Сальвадору

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«Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для США, а только забирают наши деньги», — написал Трамп в твиттере.

«Я слышал, что новый караван (мигрантов — ИФ) формируется в Гондурасе, и они не предпринимают никаких действий на этот счет. Мы прекратим всю помощь этим трем странам», — отметил он.

При этом президент США добавил, что эти три страны «в течение многих лет использовали США для получения выгоды».

В этом году с октября сразу несколько крупных караванов мигрантов направились к границе США по территории Мексики. Общее число их участников составило около 10 тыс. человек. Среди мигрантов — граждане Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Мексики.