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18:51 (мск), источник: Интерфакс

Трамп заявил, что США не будут больше помогать Гондурасу, Гватемале и Сальвадору

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что США прекратят оказывать какую-либо помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору из-за их неспособности решить миграционную проблему.

Источник: Reuters

«Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для США, а только забирают наши деньги», — написал Трамп в твиттере.

«Я слышал, что новый караван (мигрантов — ИФ) формируется в Гондурасе, и они не предпринимают никаких действий на этот счет. Мы прекратим всю помощь этим трем странам», — отметил он.

При этом президент США добавил, что эти три страны «в течение многих лет использовали США для получения выгоды».

В этом году с октября сразу несколько крупных караванов мигрантов направились к границе США по территории Мексики. Общее число их участников составило около 10 тыс. человек. Среди мигрантов — граждане Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Мексики.

Трамп не раз обвинял власти Мексики в неспособности сдержать «караваны» нелегальных иммигрантов.

Следите за развитием темы Караван мигрантов движется в США
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