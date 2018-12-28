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18:35 (мск), источник: Esquire

Сбежавшую принцессу Арабских Эмиратов впервые показали публике спустя полгода после ее побега

Министерство иностранных дел Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) впервые за полгода показало фотографии принцессы Латифы аль-Мактум, второй дочери правителя Дубая и и премьер-министра Объединенных арабских эмиратов шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума.

Источник: United Arab Emirates Ministry of Foreign Affairs a

Снимки были сделаны во время встречи принцессы с бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека и экс-президентом Ирландии Мэри Робинсон, которая виделась с Латифой в середине декабря.

По словам Робинсон девушка раскаивается в том, что сняла видео, где обвиняет своего отца в жестокости и убийствах, и проходит сейчас лечение у психиатра. Также Робинсон отметила, что у принцессы «серьезная медицинская ситуация» и она получает «психиатрическую помощь». Из-за состояния Латифы королевская семья не желает, чтобы она появлялась на публике.

Напомним, в марте 2018 года Латифа пыталась сбежать на яхте из страны, но была поймана. Перед побегом она записала видео-обращение, в котором рассказала, что ее отец причастен ко многим убийствам в стране. Обратившись к зрителям, она отметила, что «если вы смотрите это видео, то я либо мертва, либо нахожусь в очень сложной ситуации».

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Видео было опубликовано через неделю после исчезновения девушки. В нем же она рассказала, что в 2002 году она предприняла свою первую попытку сбежать.

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После она провела три года в заключении. По словам девушки, ее доставили в место, похожее на тюрьму, где держали сутками в темноте и избивали. При этом охранники говорили, что приказ «избивать до смерти» отдал ее отец.

Также Латифа аль-Мактум рассказала, что ее сестра тоже пыталась сбежать. Ее поймали, накачали наркотиками и отправили на частном самолете обратно в Дубай. Некоторое время сестру держали взаперти, а потом отправили на лечение к психиатру.

The Guardian со ссылкой на документальный фильм BBC, посвященный принцессе, писал, что Латифа готовила побег семь лет. Она даже связалась с морским инженером Эрве Жубером, который выпустил книгу о своем побеге из Дубая на надувной лодке. После того как девушку поймали военные о ее нахождении долгое время ничего не было известно. Эмир Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и власти Дубая не ответили на запрос The Guardian. Собеседник, близкий к правительству эмирата, заявил журналистам, что Латифа находится с семьей и с ней все хорошо.

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