Сбежавшую принцессу Арабских Эмиратов впервые показали публике спустя полгода после ее побега

Источник: United Arab Emirates Ministry of Foreign Affairs a

Снимки были сделаны во время встречи принцессы с бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека и экс-президентом Ирландии Мэри Робинсон, которая виделась с Латифой в середине декабря.

По словам Робинсон девушка раскаивается в том, что сняла видео, где обвиняет своего отца в жестокости и убийствах, и проходит сейчас лечение у психиатра. Также Робинсон отметила, что у принцессы «серьезная медицинская ситуация» и она получает «психиатрическую помощь». Из-за состояния Латифы королевская семья не желает, чтобы она появлялась на публике.

Напомним, в марте 2018 года Латифа пыталась сбежать на яхте из страны, но была поймана. Перед побегом она записала видео-обращение, в котором рассказала, что ее отец причастен ко многим убийствам в стране. Обратившись к зрителям, она отметила, что «если вы смотрите это видео, то я либо мертва, либо нахожусь в очень сложной ситуации».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UN7OEFyNUkQ?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видео было опубликовано через неделю после исчезновения девушки. В нем же она рассказала, что в 2002 году она предприняла свою первую попытку сбежать.

После она провела три года в заключении. По словам девушки, ее доставили в место, похожее на тюрьму, где держали сутками в темноте и избивали. При этом охранники говорили, что приказ «избивать до смерти» отдал ее отец.

Также Латифа аль-Мактум рассказала, что ее сестра тоже пыталась сбежать. Ее поймали, накачали наркотиками и отправили на частном самолете обратно в Дубай. Некоторое время сестру держали взаперти, а потом отправили на лечение к психиатру.