Сбежавшую принцессу Арабских Эмиратов впервые показали публике спустя полгода после ее побега
Министерство иностранных дел Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) впервые за полгода показало фотографии принцессы Латифы
Министерство иностранных дел Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) впервые за полгода показало фотографии принцессы Латифы
Снимки были сделаны во время встречи принцессы с бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека и
По словам Робинсон девушка раскаивается в том, что сняла видео, где обвиняет своего отца в жестокости и убийствах, и проходит сейчас лечение у психиатра. Также Робинсон отметила, что у принцессы «серьезная медицинская ситуация» и она получает «психиатрическую помощь».
Напомним, в марте 2018 года Латифа пыталась сбежать на яхте из страны, но была поймана. Перед побегом она записала
Видео было опубликовано через неделю после исчезновения девушки. В нем же она рассказала, что в 2002 году она предприняла свою первую попытку сбежать.
После она провела три года в заключении. По словам девушки, ее доставили в место, похожее на тюрьму, где держали сутками в темноте и избивали. При этом охранники говорили, что приказ «избивать до смерти» отдал ее отец.
Также Латифа
The Guardian со ссылкой на документальный фильм BBC, посвященный принцессе, писал, что Латифа готовила побег семь лет. Она даже связалась с морским инженером Эрве Жубером, который выпустил книгу о своем побеге из Дубая на надувной лодке. После того как девушку поймали военные о ее нахождении долгое время ничего не было известно. Эмир Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и власти Дубая не ответили на запрос The Guardian. Собеседник, близкий к правительству эмирата, заявил журналистам, что Латифа находится с семьей и с ней все хорошо.