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19:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

МИД Британии: число дипломатов в Лондоне и Москве остается неизменным

Министерство иностранных дел Великобритании не подтвердило заявление российского посла в Лондоне Александра Яковенко о том, что Россия и Британия договорились частично восстановить численность дипломатов в своих посольствах.

Источник: Reuters

Количество сотрудников было значительно сокращено после высылки дипломатов в марте из-за дела Скрипалей.

В заявлении Форин-офиса говорится: «Мы вели постоянный диалог с Россией по поводу дипломатических виз еще до событий в Солсбери. Мы обмениваемся визами для дипломатов на регулярной основе, и мы не комментируем индивидуальные случаи. Никаких новых договоренностей достигнуто не было. Никаких изменений в нашей позиции по поводу российского дипломатического присутствия в Соединенном Королевстве нет, это касается и мер, принятых после событий в Солсбери. Количество сотрудников в соответствующих дипмиссиях определяется действующими ограничениями».

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В марте Британия выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением в начале марта в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщало посольство России, всего Британию покинуло около 80 человек — это высланные дипломаты и члены их семей.

Россия в ответ также высылала 23 британских дипломата и закрыла все отделения Британского совета на российской территории.

В пятницу посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон договорились восстановить численность дипломатов, высланных обеими странами.

В интервью телеканалу «Россия-24» Александр Яковенко заявил: «У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне, — сказал он. — Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена».

По словам Яковенко, численность дипломатов начнут восстанавливать в январе. Посол назвал это позитивным шагом во взаимодействии России и Британии.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Яковенко: как русофобская политика не помогла Лондону прийти к светлому будущему
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16:42 (мск)© Ньюстюб
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