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20:06 (мск), источник: Ведомости

Украина сняла ограничения на въезд российских мужчин

С прекращением режима военного положения на Украине снят и запрет на въезд в страну и мужчинам из России, заявил сегодня пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Однако украинские пограничники по-прежнему проверяют их в усиленном режиме, цитирует Слободяна агентство «УНИАН».

Источник: Reuters

«Военное положение не продлили — значит, угроза вторжения российских войск снизилась… Запрет на въезд мужчинам из России снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну», — сказал представитель погранслужбы.

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«Человеку [помимо загранпаспорта] могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель его визита», — отметил Слободян.

После введения 26 ноября сроком на месяц военного положения на части территории, Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. 30 ноября президент Украины Петр Порошенко объяснил, что эта мера принята, чтобы не допустить формирования на Украине «частных армий».

«Украина ввела ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, чтобы Россия не формировала на Украине отряды “частных” армий, которые на самом деле являются представителями ВС России», — написал президент Украины в официальном Twitter.

Россия не стала давать Украине симметричный ответ.

Военное положение в 10 граничащих с Россией областях Украины длилось 30 суток — с 14.00 26 ноября в 14.00 26 декабря.

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