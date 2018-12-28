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21:48 (мск), источник: ТАСС

Госпогранслужба Украины опровергла снятие запрета на въезд в страну мужчин из России

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/ — Пресс-секретарь ведомства Олег Слободян заявил, что ограничения действуют, как и во время военного положения.

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Ограничение въезда на Украину мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет сохраняется, несмотря на окончание действия военного положения в ряде областей страны. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Ограничения действуют, как и раньше [при военном положении]. В зоне повышенного внимания пограничников — граждане стран из категории риска, в том числе и из РФ.

Ранее в четверг украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на пограничное ведомство Украины о том, что запрет на въезд российских мужчин снят.

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Военное положение действовало на Украине с 26 ноября в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и внутренних водах Украины в Азовской акватории. Оно длилось до 14:00 (15:00 мск) 26 декабря.

В связи с введением военного положения гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет был ограничен въезд на украинскую территорию. Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря после отмены военного положения сохранил это ограничение. В Госпогранслужбе Украины не раз напоминали, что в период военного положения для въезда в страну мужчинам этого возраста, которые являются гражданами России, необходимо при пересечении границы предоставить документы, подтверждающие цель визита.

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