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28 декабря, источник: Интерфакс

Лондон и Москва выдали визы нескольким будущим сотрудникам дипмиссий двух стран

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — В посольстве РФ в Великобритании сообщили о выдаче британской стороной впервые с марта этого года виз нескольким будущим сотрудникам российской дипмиссии.

Источник: Reuters

Между тем, ранее в пятницу британский МИД отрицал достижение каких-либо договоренностей с Россией о восстановлении численности персонала посольств, сокращенной по инициативе Лондона после инцидента с отравлением в городе Солсбери.

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«Мы видели опровержение британской стороны. Приведем факты. В декабре впервые с марта месяца Россия и Великобритания на взаимной основе выдали некоторое количество виз будущим сотрудникам дипломатических миссий двух стран. Таким образом, произойдет частичное восполнение численного состава после ущерба, нанесенного в результате инициированного Лондоном выдворения 23 российских и затем 23 британских дипломатов», — говорится в ответе пресс-секретаря посольства РФ в Соединенном Королевстве на вопрос СМИ, размещенном на сайте дипмиссии.

Ранее в пятницу посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК), что Москва и Лондон достигли принципиальной договоренности о постепенном восстановлении составов дипмиссий в двух столицах с января будущего года.

«У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне», — сказал он.

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Яковенко подчеркнул: «Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена».

«Рассматриваем возобновление выдачи виз дипломатам как шаг в правильном направлении. Но говорить о восстановлении штатной численности в полном объеме еще рано, на что и указал посол. К сожалению, британская сторона продолжает проецировать имеющиеся политические разногласия на условия функционирования посольства России в Лондоне и Генконсульства в Эдинбурге, что с учетом принципа взаимности отражается и на британских учреждениях в нашей стране. Диалог по этим вопросам будет продолжен», — сказал пресс-секретарь российской дипмиссии в Лондоне.

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