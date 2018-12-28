Путин и Меркель провели телефонные переговоры
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Российский лидер и канцлер Германии обсудили планы США вывести войска из Сирии, решение конфликта в арабской республике с помощью четырехстороннего саммита в Стамбуле.
Путин подчеркнул, что проведенная
Кроме того, мировые лидеры продолжили обмен мнениями по ситуации в Керченском проливе.
Отмечается, что главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом и условились о продолжении контактов.