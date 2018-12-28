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28 декабря, источник: РИА Новости

Путин и Меркель провели телефонные переговоры

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор.

Источник: РИА Новости

Российский лидер и канцлер Германии обсудили планы США вывести войска из Сирии, решение конфликта в арабской республике с помощью четырехстороннего саммита в Стамбуле.

Путин подчеркнул, что проведенная странами-гарантами Астанинского процесса работа по формированию списка членов Конституционного Комитета создает условия для достижения долгосрочного и надежного урегулирования в Сирии.

Кроме того, мировые лидеры продолжили обмен мнениями по ситуации в Керченском проливе.
Отмечается, что главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом и условились о продолжении контактов.

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