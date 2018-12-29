Межгосударственные отношения России и Белоруссии

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Белоруссия — стратегический союзник России. Это закреплено и в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.
В 2018 году президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встречались 12 раз.
6 декабря 2018 года лидеры России и Белоруссии приняли участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ.
25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в 2018 году провел пять встреч с Андреем Кобяковым, занимавшим должность
В этот же день Дмитрий Медведев и Сергей Румас провели заседание Совета министров Союзного государства.
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В ходе визита Сергей Лавров также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.
Российская Федерация является главным
По данным Федеральной таможенной службы РФ, оборот внешней торговли между Россией и Белоруссией в 2017 году увеличился на 26% по сравнению с 2016 годом и составил 30,193 миллиарда долларов. Экспорт из РФ в Белоруссию составил 18,425 миллиарда долларов (рост на 29,2%), импорт РФ из Белоруссии — 11,768 миллиарда долларов (рост на 21,2%).
По итогам
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др. Российский импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, текстилем и обувь и др.
Россия в 2017 году оказалась главным инвестором в белорусскую экономику, на ее долю пришлось 38% от всех иностранных инвестиций, вложенных в экономику этой страны, (около 3,7 миллиарда долларов). Белоруссия вложила в экономику России 66,9% от всех своих инвестиций, направленных за рубеж (примерно 3,68 миллиарда долларов).
Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС мощностью 2400 мегаватт. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.
Особое место в двусторонних связях занимают вопросы сотрудничества в
Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией завершился в апреле 2017 года: стороны подписали документы, урегулировавшие разногласия в этой сфере. Это произошло сразу после заявления «Газпрома» о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016—2017 годах газ в полном объеме — 726,2 миллиона долларов. Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии на 2018−2019 годы и восстановлении поставок нефти из РФ в Белоруссию до уровня 24 миллионов тонн ежегодно.
В России в 2019—2024 годах предполагается реализовать так называемый налоговый маневр, в результате которого экспортную пошлину на нефть постепенно обнулят, а ставку налога на ее добычу — повысят.
По словам
Для поиска решений проблемных вопросов создадут рабочую группу, которая будет состоять из представителей правительства.
Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.
Подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения.
Значимой составляющей
Насыщенный характер носят связи между Россией и Белоруссией в области культуры. На регулярной основе осуществляется обмен годами культуры, проводятся различные фестивали.
В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют равные возможности в получении бесплатного образования и при трудоустройстве, обеспечении одинаковых имущественных прав граждан двух стран, они могут находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 30 дней.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.