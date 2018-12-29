Межгосударственные отношения России и Белоруссии

Источник: РИА Новости

Правовую базу российско-белорусских отношений составляют более 220 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ и ОДКБ.

Белоруссия — стратегический союзник России. Это закреплено и в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.

Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

В 2018 году президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встречались 12 раз.

6 декабря 2018 года лидеры России и Белоруссии приняли участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ.

25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в 2018 году провел пять встреч с Андреем Кобяковым, занимавшим должность премьер-министра Белоруссии до августа 2018 года, а затем четыре — со сменившим его на указанном посту Сергеем Румасом. Последняя встреча глав правительств двух стран прошла 13 декабря в Бресте. Беседа проходила за закрытыми дверями.

В этот же день Дмитрий Медведев и Сергей Румас провели заседание Совета министров Союзного государства.

Поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.

2 0—21 ноября 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Белоруссию с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии.

В ходе визита Сергей Лавров также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.

Российская Федерация является главным торгово-экономическим партнером Белоруссии, ее доля в товарообороте Белоруссии со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%.

Белоруссия занимает первое место по объему товарооборота России со странами СНГ и четвертое место среди всех торговых партнеров Российской Федерации.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, оборот внешней торговли между Россией и Белоруссией в 2017 году увеличился на 26% по сравнению с 2016 годом и составил 30,193 миллиарда долларов. Экспорт из РФ в Белоруссию составил 18,425 миллиарда долларов (рост на 29,2%), импорт РФ из Белоруссии — 11,768 миллиарда долларов (рост на 21,2%).

По итогам января-октября 2018 года оборот внешней торговли России и Белоруссии составил 28,2 миллиарда рублей, в том числе российский экспорт — 18,2 миллиарда рублей и импорт — 9,9 миллиарда рублей.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др. Российский импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, текстилем и обувь и др.

Россия в 2017 году оказалась главным инвестором в белорусскую экономику, на ее долю пришлось 38% от всех иностранных инвестиций, вложенных в экономику этой страны, (около 3,7 миллиарда долларов). Белоруссия вложила в экономику России 66,9% от всех своих инвестиций, направленных за рубеж (примерно 3,68 миллиарда долларов).

По данным Национального статистического комитета Белоруссии, в январе-сентябре 2018 года Россия вновь стала основным инвестором в белорусскую экономику, на нее пришлось больше трети прямых иностранных инвестиций Белоруссии.

Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС мощностью 2400 мегаватт. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Особое место в двусторонних связях занимают вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Россия является основным поставщиком нефти и газа в Белоруссию. В последние годы поставки в страну составляли около 21 миллиона тонн нефти и 20 миллиардов кубометров газа. В 2016 году были озвучены планы, что Россия будет поставлять в Белоруссию ежегодно 24 миллиона тонн нефти с 2016 по 2024 годы, однако начиная со второго полугодия 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики России Александр Новак, комментируя снижение объемов, заявил, что это связано с недоплатами белорусской стороны за нефть и газ.

Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией завершился в апреле 2017 года: стороны подписали документы, урегулировавшие разногласия в этой сфере. Это произошло сразу после заявления «Газпрома» о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016—2017 годах газ в полном объеме — 726,2 миллиона долларов. Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии на 2018−2019 годы и восстановлении поставок нефти из РФ в Белоруссию до уровня 24 миллионов тонн ежегодно.

В конце 2018 года между Россией и Белоруссией возникли разногласия по налоговому маневру в нефтегазовой отрасли.

В России в 2019—2024 годах предполагается реализовать так называемый налоговый маневр, в результате которого экспортную пошлину на нефть постепенно обнулят, а ставку налога на ее добычу — повысят. Из-за этого у Белоруссии возникают дополнительные издержки, которые Минск оценивает примерно в 11 миллиардов долларов за шесть лет, а за 2019 год — в порядка 300 миллионов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, белорусская сторона считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром, российская сторона не во всем согласна.

Для поиска решений проблемных вопросов создадут рабочую группу, которая будет состоять из представителей правительства.

10 декабря 2009 года был подписан Договор между Российской Федерацией и Белоруссией о развитии военно-технического сотрудничества, которое носит очень тесный характер.

Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.

Подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения.

Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. Более 80 субъектов Российской Федерации имеют торгово-экономические отношения с Белоруссией. Создано около 80 крупных совместных сборочных производств; функционирует свыше 200 субъектов товаропроводящей сети с белорусским уставным капиталом, с российским — более 3,3 тысячи; производственной кооперацией связано свыше восьми тысяч предприятий, работает больше тысячи совместных производств. В Белоруссии работают около 2,5 тысячи совместных предприятий или с участием российского капитала.

1 0—12 октября в Могилеве прошел пятый Форум регионов России и Белоруссии, посвященный приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.

Насыщенный характер носят связи между Россией и Белоруссией в области культуры. На регулярной основе осуществляется обмен годами культуры, проводятся различные фестивали.

В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют равные возможности в получении бесплатного образования и при трудоустройстве, обеспечении одинаковых имущественных прав граждан двух стран, они могут находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 30 дней.