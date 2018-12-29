Путин и Лукашенко проведут переговоры в Кремле
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Кремле в субботу, чтобы продолжить диалог по актуальным вопросам
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Кремле в субботу, чтобы продолжить диалог по актуальным вопросам
Лидеры двух стран предыдущий раз беседовали 25 декабря. Как сообщалось, они обсудили, в том числе цены на энергоресурсы и грядущие изменения в российском налоговом законодательстве.
В этот раз, как рассказал
В России на 2019−2024 годы намечено завершение так называемого налогового маневра, предусматривающего постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают
Еще одна тема — цена газа для Белоруссии. В ходе заседания Высшего Евразийского совета (ВЕЭС), который прошел в Петербурге 6 декабря, Лукашенко публично высказывал недовольство по поводу высокой стоимости транспортировки российского газа в страну. По его словам, цена примерно втрое выше, чем тариф «Газпрома» при внутрироссийских поставках.
Путин в свою очередь заявил, что цена российского газа для Белоруссии уже сравнительно низкая благодаря Евразийскому экономическому союзу, дальнейшее снижение требует времени и другого уровня интеграции. Президент РФ напомнил о планах создания к 2025 году единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Он также предложил белорусскому коллеге позже без СМИ продолжить дискуссию на эту тему.
Итогом встречи Путина и Лукашенко 25 декабря в Кремле стало принятие решения о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов между Москвой и Минском. С российской стороны группу возглавил глава министерства экономического развития Максим Орешкин.
Песков днем ранее отметил, что в Москве рассчитывают, что к моменту встречи двух президентов эта межведомственная группа будет сформирована, и президенты в продолжение разговора, который был начат ранее, смогут уже определить круг вопросов, которые эта группа сможет обсуждать.
По словам Пескова, есть много вопросов, которые нужно обсудить, а главное, что «очень многие вопросы могут обсуждаться только на высшем уровне, и только с высшего уровня может быть спущена ориентировка в какую сторону работать этой рабочей группе».
Орешкин накануне переговоров в Кремле рассказал, что межгосударственные контакты уже идут, и на встрече лидеры стран расскажут о плане работы.
Белорусский экономический аналитик Алексей Авдонин высказал мнение, что Москва и Минск до конца текущего года, скорее всего, найдут баланс для урегулирования спорных экономических вопросов, однако принятия окончательных решений по ценам на энергоресурсы и нефтяному налоговому маневру следует ожидать в 2019 году. По его словам, и Минск, и Москва заинтересованы в достижении
Он не исключил, что по итогам переговоров компенсации за нефтяной налоговый маневр белорусская сторона не получит, однако взамен Москва может предложить «какие-то иные формы экономических благ».