The Washington Post: ГРУ давило на Конгресс, пытаясь изменить отношение к Украине

Об этом говорится в публикации The Washington Post от 28 декабря. Издание ссылается на документы западных разведчиков и публичные записи. К «послужному списку» ГРУ из взлома почты Демократического комитета в 2016 году и отравления Скрипалей в Солсбери добавлено «психологическое давление» на американских политиков. Первый эпизод такого давления якобы относится к февралю 2015 года, когда 12 сенаторов получили электронные письма от автора, состоящего в группе «Патриоты Украины». Тот на «ломаном английском» кидал ссылку на петицию с призывом «спасти Украину», чье «прозападное правительство ведет борьбу с пророссийскими сепаратистами».