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11:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: США хотят оставить оружие сирийским курдам

Американское командование собирается рекомендовать Белому дому оставить оружие сирийским курдам для борьбы с боевиками ИГ (террористическая организация, запрещена в России), сообщает Reuters со ссылкой на источники. Курдам могут оставить бронетехнику, минометы и противотанковые ракетные комплексы.

Источник: Reuters

Агентство уточняет, что этот вопрос еще обсуждается. Представит ли Пентагон в итоге именно этот план Белому дому, пока неясно. Такой шаг может вызвать негативную реакцию со стороны Турции, которая борется с курдскими формированиями на севере Сирии.

Напомним, 19 декабря США объявили о том, что начинают вывод своих войск из Сирии. По словам американского президента Дональда Трампа, задача Вашингтона — победа над ИГ — выполнена. Как сообщала газета The Washington Post, господин Трамп сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о выводе американских войск из Сирии за пять дней до официального объявления. По мнению экспертов, с которыми побеседовал «Ъ», решение Дональда Трампа о выводе войск из Сирии с большой вероятностью является результатом договоренностей между Турцией и США, хотя эту версию опровергла высокопоставленный представитель американской администрации.

Справка
США выводят войска из Сирии

Американцы предали союзников. От этого выиграют Россия, Турция и Иран.

Вывод войск США из Сирии
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