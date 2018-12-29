Reuters: США хотят оставить оружие сирийским курдам

Агентство уточняет, что этот вопрос еще обсуждается. Представит ли Пентагон в итоге именно этот план Белому дому, пока неясно. Такой шаг может вызвать негативную реакцию со стороны Турции, которая борется с курдскими формированиями на севере Сирии.

Напомним, 19 декабря США объявили о том, что начинают вывод своих войск из Сирии. По словам американского президента Дональда Трампа, задача Вашингтона — победа над ИГ — выполнена. Как сообщала газета The Washington Post, господин Трамп сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о выводе американских войск из Сирии за пять дней до официального объявления. По мнению экспертов, с которыми побеседовал «Ъ», решение Дональда Трампа о выводе войск из Сирии с большой вероятностью является результатом договоренностей между Турцией и США, хотя эту версию опровергла высокопоставленный представитель американской администрации.