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13:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Киев высмеял «мифическую флотилию» ДНР

Флотилия самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) у берегов Новоазовска не угрожает украинским военным в Азовском море. Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко.

Источник: РИА "Новости"

По словам военачальника, бригада кораблей существует уже в течение 10 месяцев. «ДНР создала там мифическую флотилию, собрав рыбацкие лодки. Там где-то 20−25 быстроходных лодок. С их стороны, на мариупольском направлении, стоит какой-то там “9-й полк морской пехоты”», — рассказал он.

Воронченко подчеркнул, что конфликтных ситуаций с «штурмовым полком морской пехоты» ДНР пока зафиксировано не было.

Он заявил, что Украина не утратит контроль в Азовском море, несмотря на сложную ситуацию. Вооруженные силы страны в состоянии выполнять поручения, отметил военачальник.
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Кроме того, командующий ВМС признал, что морские силы России превосходят украинские по качеству и количеству. «Тех кораблей и катеров, которые могут полноценно выполнять задачи, с российской стороны примерно 36−40 единиц. В Украине там, к сожалению, сейчас два катера и два корабля», — пояснил он, заметив, что никаких контактов с российскими военными Киев поддерживать не намерен.

17 декабря Воронченко заявлял о том, что Украине для защиты от России на море следует сформировать флот из малых кораблей. Он указал, что необходимо как можно скорее создать «москитный компонент» корабельного состава, который, в свою очередь, мог бы быстро реагировать на события и иметь при этом достаточный боевой потенциал.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию в ведении боевых действий на этой территории, Москва отвергает обвинения.

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