Медведев запретил импорт в Россию ряда украинских товаров

Источник: РИА "Новости"

«Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление», — написал глава правительства в субботу в Twitter.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. «Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие», — пояснили в правительстве.

В кабмине отметили, что Россия может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров.

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О запрете на ввоз российских товаров на территорию Украины

Украинское правительство 18 декабря продлило действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из РФ до 2020 года. Всего в списке более 30 видов товаров. В частности, запрещены к ввозу хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка, а также ряд других товаров. В списке также запрет на ввоз железнодорожного оборудования: локомотивов, поездов, вагонов и стрелочных переводов.

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части соглашения об Ассоциации Украины с ЕС Россия для защиты экономических интересов страны приостановила действие договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) в отношении Украины. Кроме того, с начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России, действующие с августа 2014 года. Под запрет попал ввоз украинского мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, молочной продукции. Украина в свою очередь приняла постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», которое вступило в силу с 10 января 2016 года.