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15:36 (мск), источник: RNS

В МИД отреагировали на требование Меркель и Макрона освободить украинских моряков

МИД РФ прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, назвав неприемлемыми требования Парижа и Берлина об освобождении задержанных в результате инцидента в Керченском проливе украинских моряков.

Источник: AP 2018

«Вместе с тем, вызывает сожаление вторая часть этого заявления, в которой Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования», — говорится в сообщении.

МИД отмечает, что российская сторона продолжает обеспечивать свободу судоходства в Керченском проливе в соответствии с российско-украинскими договоренностями, внутренним законодательством и международными нормами. Также Россия учитывает реальные риски безопасности, угрозы и возможные провокации со стороны Украины и Запада.

«Россия будет и впредь жестко отстаивать свой суверенитет, пресекать попытки любых провокаций», — подчеркивает МИД РФ.

Ранее Макрон и Меркель выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от Москвы освободить задержанных в результате инцидента в Керченском проливе украинских моряков, а также обеспечить безопасность транзита всех судов через полив.

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