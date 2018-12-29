Песков заявил об отсутствии планов присоединения Белоруссии к РФ
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU —
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU —
На вопрос, есть ли планы присоединения Белоруссии к РФ, Песков сказал: «Здесь не нужно быть голословным, здесь нужно вспомнить 1999 год, документ, на основе которого мы — РФ и Белоруссия — и стали Союзным государством».
Песков напомнил, что в этом документе «есть определенные вехи — это и фискальные дела и т.д., такие шаги на пути интеграции».
«Конечно, речь не идет о
14 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом «глубокой интеграции» Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.
«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — заявил Лукашенко на
По словам Лукашенко, идея инкорпорации поступает из Москвы под видом «глубокой интеграции». «Нам говорят — маневр (компенсация за налоговый маневр — ИФ) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации», — рассказал Лукашенко.
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