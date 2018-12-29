Песков заявил об отсутствии планов присоединения Белоруссии к РФ

Источник: РИА "Новости"

На вопрос, есть ли планы присоединения Белоруссии к РФ, Песков сказал: «Здесь не нужно быть голословным, здесь нужно вспомнить 1999 год, документ, на основе которого мы — РФ и Белоруссия — и стали Союзным государством».

Песков напомнил, что в этом документе «есть определенные вехи — это и фискальные дела и т.д., такие шаги на пути интеграции».

«Конечно, речь не идет о каком-то присоединении и т. д. Это скорее движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

14 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом «глубокой интеграции» Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — заявил Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в Минске.