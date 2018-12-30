Украине предрекли долларовые потери

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Россия ввела предновогодние санкции против Украины. Правительство приняло постановление о запрете на импорт ряда продовольственных и промышленных товаров. В черный список вошли 55 позиций, в том числе шоколад, кондитерские изделия, рыба, мясо, алкогольная продукция. Товарооборот между Россией и Украиной в текущем году рос. За первые 6 месяцев его объем составил почти $6 млрд. Это на 30% больше прошлогодних показателей, следует из данных Федеральной таможенной службы России. Какие последствия будут у этих санкций?

Бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой отмечает, что сейчас это создает проблемы Киеву, но через несколько лет ограничения рикошетом ударят по самой Москве. Беседовала Анна Пестерева.

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— Украинский рынок сейчас в плохом состоянии, емкость его сужается, поэтому это удар по нашим товаропроизводителям — у нас импорт превышает экспорт. Российское правительство все это, конечно, анализирует, знает, видит тенденции, поэтому наносит удары в больные места.

— А если говорить о тех товарах, которые Украина поставляет на российский рынок, это в основном какие сегменты?

— Продукция сельскохозяйственной и пищевой промышленности — это сейчас доминирующая тенденция, тренд в Украине — мясо птицы. Остальные направления типа машиностроительной продукции, которая нужна для участия в металлургических и энергетических объектах России, находятся на том же уровне, что и раньше. Тут роста особого нет.

— Если говорить о последствиях этой меры, каковы они будут для России и для Украины?

— Для России экономические результаты не имеют значения. Это всегда ухудшение, но Россия на это не обращает внимания. Главное — политический эффект. А для Украины — это уменьшение производства, уменьшение экспорта.

— Насколько это серьезно? Или это неприятно, но украинские предприятия с этим достаточно быстро справятся?

— Выход на новые рынки, в Азию или в Европу, это сложнее: нужны организационные усилия, нужно вписаться в стандарты, нужно получить определенные или квоты, или другие разрешения, поэтому это время. А предприятия, конечно, не могут стоять. Украина сейчас потеряет, но она выйдет на другие рынки, которые более устойчивы, не такие капризные.

Российские продавцы смогут быстро найти замену украинской продукции, отмечает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Ни предприниматели, ни тем более потребители не почувствуют дефицита товаров.

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«Если начать распределять по каким-то игрокам, то есть крупный ритейл, есть средний ритейл, есть просто розничные различные магазины, рынки. Каждый из них работает со своей категорией поставщиков. Та же самая приграничная, например, территория, либо если вообще Крым рассматривать — в Крыму у нас ни одного нет федерального ритейлера, там присутствуют иные розничные структуры, крымские, бывшие украинские. То есть Крым был, в принципе, единственным регионом, в котором доля украинской продукции была заметна. На всей остальной территории России, как и на приграничной, может быть, просто какие-то отдельные товары имели какую-то представленность. С учетом того, что эта представленность была незначительна, то, в общем-то, его вымывание происходит незаметно для потребителя. Поэтому это и не создает никаких проблем для ритейла и для потребителя».

В конце 2015 года Киев принял постановления об отмене зоны свободной торговли с Россией и о введении эмбарго на некоторую российскую продукцию. На Украину запрещено экспортировать молочные продукты, алкоголь, мясо, косметику, а также промышленные товары.