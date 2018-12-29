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29 декабря, источник: BFM.ru

Баррикады и поджог Банка Франции: «желтые жилеты» прошлись по Руану

Ранее демонстранты провели серию манифестаций у штаб-квартир крупнейших СМИ. Следующую акцию «желтые жилеты» запланировали на новогоднюю ночь.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

«Желтые жилеты» подожгли в Руане вход в местное отделение Банка Франции. По сообщению полиции, демонстранты вели себя агрессивно, забрасывая стражей порядка камнями, поджигая мусорные баки и строя баррикады. На улицы Руана, по информации префектуры, вышли от 800 до тысячи человек.

Ранее «желтые жилеты» провели серию манифестаций у парижских штаб-квартир крупнейших СМИ. Об обстановке в Руане и Париже рассказывает журналист Павел Лавров:

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«Руан — это исторический город, там родилась Жанна д’Арк. Они его немного заблокировали. Потушили не очень быстро, потому что не подпустили пожарные машины, там были баррикады. Сейчас все спокойно. В Париже все спокойно, Париж полиция защитила».

В Париже полиция задержала 57 человек, большая часть помещена под стражу. Это была уже седьмая акция протеста движения «желтых жилетов». На последних двух, 15 и 22 декабря, количество протестующих снизилось. По всей стране на улицы вышли 13 тысяч человек.

Следующую акцию «желтые жилеты» намерены провести в ночь на 1 января. Несмотря на их планы, парижская мэрия решила не отменять запланированные праздничные мероприятия, основной темой которых станет «Братство».

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