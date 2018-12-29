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29 декабря, источник: РИА Новости

Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О прилегающей зоне Украины», регламентирующий морские границы страны и наказание для нарушителей, сообщается на сайте главы государства.

Источник: РИА Новости

Согласно тексту документа, прилегающая зона Украины считается зоной открытого моря, граничащей с территориальными водами страны, внешняя граница которых находится на расстоянии не более 24 морских миль. Этот промежуток отсчитывается от исходных линий территориального моря.

Предполагается, что уполномоченный орган по охране госграницы может останавливать, осматривать, задерживать или арестовывать суда, а также членов их экипажа, за исключением военных кораблей и других государственных судов, использующиеся в некоммерческих целях.

Кроме того, при попытке судна скрыться уполномоченный орган вправе преследовать его для задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Право на преследование прекращается, если судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого ходит, или любой третьей страны.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Реакция в России

Россия не обязана признавать морские границы Украины, так как Киев разорвал отношения с Россией, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

На самом деле, у нас всякие отношения с Украиной расторгнуты по инициативе украинской стороны. (Президент Украины) Петр Алексеевич Порошенко разорвал отношения с Российской Федерацией, поэтому у нас никаких обязательств на признание украинских границ не существует.
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Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич считает, что Киев хочет подвести правовую основу под возможные провокации в Азовском море. По словам сенатора, Москва досконально изучит украинский закон.

«Однако уже сейчас очевидно, что закон явно не вписывается в действующий и поныне российско-украинский договор о совместном использовании Азовского моря. Согласно ему, подобные решения должны приниматься только коллегиально», — подчеркнул Клинцевич, добавив, что новый закон напоминает многочисленные решения о признании Крыма «украинской территорией».

«И наша реакция будет соответствующей. Что называется, “собака лает, а караван идет”. Думаю, что Россия в плане судоходства на Азовском море никаких принципиальных изменений вносить не будет», — сказал сенатор.

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