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03:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Переговоры Путина и Лукашенко продлились 3,5 часа

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели в субботу Кремле переговоры, продолжавшиеся около 3,5 часов, сообщает ТАСС. В ходе встречи лидеры стран обсудили дальнейшее развитие отношений между двумя странами. Предыдущая встреча прошла 25 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь господина Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала в эфире шоу на телеканале «Беларусь 1», что президент Белоруссии на встрече подарил своему российскому коллеге к Новому году сало и четыре мешка картошки. «Могу сказать, что не только картошку подарил Александр Григорьевич Владимиру Владимировичу, на самом деле, насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало», — сказала она в эфире. По ее словам, господин Лукашенко знает о предпочтениях своего коллеги, поэтому «еще в предыдущий визит привез и сало, самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало».

Кроме того, во время переговоров господин Путин пригласил президента Белоруссии поиграть с ним в хоккейном матче Ночной хоккейной лиги, но тот отказался, сославшись на большое количество дел в Минске. Глава РФ добавил, что они все же договорились вскоре встретиться, сыграть вместе с хоккей и покататься на лыжах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко пресс-конференция не планировалась.
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Сегодня, 29 декабря, президент России принял главу белорусского государства. Во время встречи господин Лукашенко отметил необходимость дальнейшей работы по решению проблемных вопросов в повестке дня двух стран. «Я пошутил, что надоели друг другу. Наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать», — сказал он.

Президент Белоруссии сообщил, что после встречи 25 декабря стороны работали над вопросами, касающимися создаваемой двусторонней группы и тех тем, которые необходимо рассмотреть, чтобы они не стояли препятствием на пути интеграции. «Мы такую группу так же, как и вы, сформировали», — сказал Александр Лукашенко.

Как мы и договаривались, мы создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики, по другим направлениям и, по вашему предложению, поработаем в направлении развития наших планов в строительстве Союзного государства.
Владимир Путин
президент России

О предыдущей встрече двух лидеров читайте в публикации «Ъ» «Здесь русский дух, здесь Беларусью пахнет».

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