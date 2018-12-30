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05:05 (мск), источник: РИА Новости

Захарова прокомментировала информацию о жалобе Би-би-си

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Британская телерадиовещательная корпорация BBC не обращалась в МИД России с жалобой на утечку данных о своих сотрудниках, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Источник: РИА Новости

В BBC ранее заявили, что направили в МИД России жалобу после публикации личных данных сотрудников своей московской редакции. При этом на публикацию в британской Times имен журналистов бюро Sputnik BBC не реагировала.

«Никаких обращений с жалобами от Би-би-си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в департамент информации и печати никто от Би-би-си не обращался: зав корпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны», — написала Захарова в Facebook.

По ее словам, в субботу в 16.55 в МИД поступил список вопросов от корреспондента BBC, на которые департамент ответил, в частности по собственной инициативе обратив внимание журналистов, что никаких обращений от корпункта в Москве не было.

Что самое замечательное, наши ответы при написании статьи естественно включены не были. Это намеренное искажение фактов. Потрясающе работают британские журналисты. Их могут обогнать лишь британские ученые.
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«Мне регулярно пишут и звонят корреспонденты Би-би-си в Москве, когда им что-то нужно. В этот раз за несколько дней не позвонил никто. Почему? Может, ждали инструкций от кого-то из Лондона? Не от тех ли, кто сливал в Таймс списки Спутника? Лондон играет все грязнее», — заключила она.

В четверг ряд российских интернет-ресурсов опубликовали имена и фотографии сотрудников московского бюро Би-би-си. В частности, ссылку на их список, выложенный на ресурсе pikabu.ru, опубликовал телеканал «Дождь» на своем официальном сайте. Корпорация заявила, что разочарована публикацией. Захарова отметила, что эта информация не секретная и доступна в соцсетях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает публикации личных данных журналистов Sputnik в британских медиа, это беспрецедентно и не соответствует цивилизованным нормам, а к ответным действиям ряда российских СМИ в Кремле относятся в свете этого с пониманием.

Публикация данных сотрудников Sputnik

Ранее Times опубликовала фотографии восьми сотрудников британского бюро Sputnik, сопроводив их подписью с названием должностей. В этой же статье приводится призыв депутата шотландского парламента Алекса Коул-Хэмилтона к британскому правительству отобрать активы журналистов агентства.

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Газета Times своей статьей с поименным перечнем и фотографиями сотрудников Sputnik фактически уподобилась украинскому сайту «Миротворец», который публикует списки журналистов, якобы представляющих угрозу для государства — этот ресурс выкладывал в сеть личные данные представителей украинских, российских и западных СМИ, включая их адреса.

Такие действия вызвали осуждение в Москве и за рубежом.

В начале декабря по итогам заседания СМИД ОБСЕ в Милане был принят документ по вопросу о безопасности журналистов. Захарова указала, что в данном решении «отображена озабоченность в связи с произвольным или незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, которое может привести к угрозе их безопасности». В качестве примера она привела как раз сайт «Миротворец», на котором «опубликованы персональные данные журналистов целого ряда государств ОБСЕ».

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