Путин оставил без поздравлений глав Украины и Грузии

Источник: РИА "Новости"

Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля в субботу, 30 декабря.

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Путин в обращении к каждому мировому лидеру подчеркнул важность развития дальнейших двусторонних отношений и положительно отметил реализованные за год проекты. Однако, поздравляя Королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра страны Терезу Мэй, российский лидер не говорил о международных отношениях, ограничившись пожеланиями «крепкого здоровья, счастья и успехов».

Президенту Сирии Башару Асаду Путин пообещал дальнейшего всемерного содействия в борьбе с терроризмом и защите суверенитета.

В поздравлении президенту США Дональду Трампу президент России подчеркнул, что «российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности», и напомнил о готовности Москвы к диалогу.

Кроме того, Путин поздравил лидеров Абхазии и Южной Осетии, чью независимость Россия признала. Грузия до сих пор считает эти территории своими.

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20 декабря в ходе ежегодной большой пресс-конференции Путин предостерег от недооценки угрозы ядерной войны в мире. Он подчеркнул, что в мире начался развал международной системы сдерживания вооружений, особенно ситуация обострилась после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

В начале декабря российский лидер проигнорировал звонки президента Украины Петра Порошенко, который планировал обсудить задержание украинских военных кораблей в Керченском проливе за нарушение российской границы. Путин объяснил свои действия нежеланием участвовать в предвыборной кампании Порошенко.