Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Масштабный бой под Донецком закончился: ВСУ бегут с потерями
Экономист предсказал массовый взрыв недовольства в РФ в 2019 году
7 болезней, которые распознает не каждый врач
Продукты, несовместимые с алкоголем: что может вызвать инсульт
6 причин переплатить за жилье
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Дочка Тимати затмила Анастасию Волочкову
Максим Галкин показал предпраздничные будни своей семьи
Похороны остановили из-за стука и стонов из гроба
Ле Пен меняет позицию ЕС насчет России
Вид сзади: Экс-полицейская показывает свои откровенные фото
Обнажённая девушка приставала к Дяхтеренко в борту
Меркель в разговоре с Путиным поприветствовала решение по Украине
На Украине отреагировали на заграждение в Крыму
Больные раком Сенчукова и Рыбин оказались без поддержки коллег
Киев отправит 100 кораблей в Керченский пролив
Убит глава нефтяной компании в РФ
Жены Суркова и Кудрина на приеме у Путина (фото)
Фоторепортажи
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
10Мощное цунами в Индонезии
16:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин оставил без поздравлений глав Украины и Грузии

Президент России Владимир Путин не упомянул главу Украины Петра Порошенко и главу Грузии Саломе Зурабишвили в своем новогоднем письме к мировым лидерам, политическим и общественным деятелям.

Источник: РИА "Новости"

Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля в субботу, 30 декабря.

Читайте также
Что общего у нового президента Грузии с Францией и как она относится к Путину

Путин в обращении к каждому мировому лидеру подчеркнул важность развития дальнейших двусторонних отношений и положительно отметил реализованные за год проекты. Однако, поздравляя Королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра страны Терезу Мэй, российский лидер не говорил о международных отношениях, ограничившись пожеланиями «крепкого здоровья, счастья и успехов».

Президенту Сирии Башару Асаду Путин пообещал дальнейшего всемерного содействия в борьбе с терроризмом и защите суверенитета.

В поздравлении президенту США Дональду Трампу президент России подчеркнул, что «российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности», и напомнил о готовности Москвы к диалогу.

Кроме того, Путин поздравил лидеров Абхазии и Южной Осетии, чью независимость Россия признала. Грузия до сих пор считает эти территории своими.
Читайте также
Дозвониться до Кремля

20 декабря в ходе ежегодной большой пресс-конференции Путин предостерег от недооценки угрозы ядерной войны в мире. Он подчеркнул, что в мире начался развал международной системы сдерживания вооружений, особенно ситуация обострилась после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

В начале декабря российский лидер проигнорировал звонки президента Украины Петра Порошенко, который планировал обсудить задержание украинских военных кораблей в Керченском проливе за нарушение российской границы. Путин объяснил свои действия нежеланием участвовать в предвыборной кампании Порошенко.

29 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили сразу после избрания заявила, что время сотрудничества с Москвой еще не пришло, и заявила о преступлениях России на территориях якобы оккупированных Южной Осетии и Абхазии.

 Известные люди, скончавшиеся в 2018 году
Массовые увольнения россиян: кто потеряет работу в 2019
Самую опасную женщину планеты нокаутировали за 51 секунду
Полиция задержала попутчика пропавшей клиентки BlaBlaCar
Глацких, Чубайс и остальные: 10 чиновников, разозливших россиян
Кому в России легче всего устроиться на работу
Что делать, если вам не хватает зарплаты
Китайцы назвали отношения с США более важными, чем с Россией
Спорт
Брагин отцепил от сборной победителей Канады. Это огромный риск Анализируем последнюю дозаявку молодежной сборной России на чемпионате мира
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Совсем новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и остальные новинки-2019 Редакция Mail.ru Авто составила список премьер, которые готовят наши автозаводы
Кино
Праздничный настрой: 20 застольных комедий из России Какой он, праздник по-русски? Узнайте из веселых российских комедий, собранных для вас специально под оливье, мандарины и «Советское» шампанское. Также годятся и на случаи неизбежного похмелья...
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
Папы на родах 344
Вторая ночь на посту (( 238
Дочка скучает по папе 230
Они монтажники и плотники, и сожалений горьких нет...))) 168
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь