Путин оставил без поздравлений глав Украины и Грузии
Президент России Владимир Путин не упомянул главу Украины Петра Порошенко и главу Грузии Саломе Зурабишвили в своем новогоднем письме к мировым лидерам, политическим и общественным деятелям.
Президент России Владимир Путин не упомянул главу Украины Петра Порошенко и главу Грузии Саломе Зурабишвили в своем новогоднем письме к мировым лидерам, политическим и общественным деятелям.
Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля в субботу, 30 декабря.
Путин в обращении к каждому мировому лидеру подчеркнул важность развития дальнейших двусторонних отношений и положительно отметил реализованные за год проекты. Однако, поздравляя Королеву Великобритании Елизавету II и
Президенту Сирии Башару Асаду Путин пообещал дальнейшего всемерного содействия в борьбе с терроризмом и защите суверенитета.
В поздравлении президенту США Дональду Трампу президент России подчеркнул, что «российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности», и напомнил о готовности Москвы к диалогу.
20 декабря в ходе ежегодной большой
В начале декабря российский лидер проигнорировал звонки президента Украины Петра Порошенко, который планировал обсудить задержание украинских военных кораблей в Керченском проливе за нарушение российской границы. Путин объяснил свои действия нежеланием участвовать в предвыборной кампании Порошенко.
29 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили сразу после избрания заявила, что время сотрудничества с Москвой еще не пришло, и заявила о преступлениях России на территориях якобы оккупированных Южной Осетии и Абхазии.
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