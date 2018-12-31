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05:49 (мск), источник: РИА Новости

Юнкер обвинил страны Евросоюза в «вопиющем лицемерии»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Лидеры стран Европейского союза проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Welt am Sonntag.

Источник: РИА Новости

Он отметил, что на протяжении более чем двух лет все главы государств и правительств государств ЕС призывают к улучшению охраны границ. При этом недавно некоторые из стран-участниц заговорили о том, что усиление пограничного контингента может отрицательно сказаться на национальном суверенитете.

«Нам говорят, что все развивается слишком быстро, а цифры слишком завышены. Это вопиющее лицемерие», — заявил Юнкер.

По его словам, европейские лидеры все время критикуют недостаточную защиту границ союза, однако не хотят брать на себя связанные с этим обязательства.

«Так Европа функционировать не может. Мы должны действовать быстро, чтобы быть подготовленными и чтобы внешние границы ЕС действительно были под контролем. Заинтересованные в этом государства-члены должны отложить в сторону свои оговорки и быстро принять предложение о защите внешней границы», — цитирует Welt am Sonntag Юнкера.

В сентябре Брюссель одобрил предложение об усилении Европейского агентства по пограничной и береговой охране (Frontex). К 2020 году планируется предоставить в распоряжение Frontex года постоянный резервный контингент численностью до 10 тысяч человек.

Европейская служба пограничной и береговой охраны функционирует с октября 2016 года, включает в себя агентство по управлению внешними границами ЕС — Frontex с расширенными полномочиями, а также национальные структуры стран-членов ЕС, ответственные за пограничный контроль.

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