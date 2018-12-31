Юнкер обвинил страны Евросоюза в «вопиющем лицемерии»
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Лидеры стран Европейского союза проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ, заявил глава Еврокомиссии
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Лидеры стран Европейского союза проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ, заявил глава Еврокомиссии
Он отметил, что на протяжении более чем двух лет все главы государств и правительств государств ЕС призывают к улучшению охраны границ. При этом недавно некоторые из
«Нам говорят, что все развивается слишком быстро, а цифры слишком завышены. Это вопиющее лицемерие», — заявил Юнкер.
По его словам, европейские лидеры все время критикуют недостаточную защиту границ союза, однако не хотят брать на себя связанные с этим обязательства.
«Так Европа функционировать не может. Мы должны действовать быстро, чтобы быть подготовленными и чтобы внешние границы ЕС действительно были под контролем. Заинтересованные в этом
В сентябре Брюссель одобрил предложение об усилении Европейского агентства по пограничной и береговой охране (Frontex). К 2020 году планируется предоставить в распоряжение Frontex года постоянный резервный контингент численностью до 10 тысяч человек.
Европейская служба пограничной и береговой охраны функционирует с октября 2016 года, включает в себя агентство по управлению внешними границами ЕС — Frontex с расширенными полномочиями, а также национальные структуры