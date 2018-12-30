Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против России

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«Я уже выступал, будучи министром иностранных дел, за то, чтобы, как и предложил бывший глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, увязать постепенное снятие санкций конкретно с прогрессом на востоке Украины», — цитирует Курца издание.

По его мнению, первым шагом в этом направлении должно стать подлинное прекращение огня на Донбассе. Однако «за последние месяцы было слишком мало движения», отметил канцлер.

Вместе с тем, Курц обратил внимание на то, что и украинское правительство должно проявить заинтересованность в установлении перемирия.

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3 октября австрийский канцлер заявил, что без участия России невозможно решить вопрос энергоснабжения Европы в целом и его страны в частности. По словам политика, необходимо налаживать диалог с Москвой, так как добиться долгосрочной стабильности в Европе без ее участия невозможно.

ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году, после падения над Донбассом малайзийского «Боинга» MH17. С тех пор каждые полгода они продлеваются.

В марте 2015 года участники объединения решили отменить ограничения после реализации Минских соглашений. Москва не раз отмечала, что не видит связи между этими событиями.