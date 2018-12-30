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30 декабря, источник: Известия

Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против России

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенную отмену антироссийских санкций в случае урегулирования конфликта на Донбассе, пишет в воскресенье, 30 декабря, немецкая газета Rheinische Post.

Источник: Reuters

«Я уже выступал, будучи министром иностранных дел, за то, чтобы, как и предложил бывший глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, увязать постепенное снятие санкций конкретно с прогрессом на востоке Украины», — цитирует Курца издание.

По его мнению, первым шагом в этом направлении должно стать подлинное прекращение огня на Донбассе. Однако «за последние месяцы было слишком мало движения», отметил канцлер.

Вместе с тем, Курц обратил внимание на то, что и украинское правительство должно проявить заинтересованность в установлении перемирия.

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3 октября австрийский канцлер заявил, что без участия России невозможно решить вопрос энергоснабжения Европы в целом и его страны в частности. По словам политика, необходимо налаживать диалог с Москвой, так как добиться долгосрочной стабильности в Европе без ее участия невозможно.

ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году, после падения над Донбассом малайзийского «Боинга» MH17. С тех пор каждые полгода они продлеваются.

В марте 2015 года участники объединения решили отменить ограничения после реализации Минских соглашений. Москва не раз отмечала, что не видит связи между этими событиями.

Себастьян Курц был назначен федеральным канцлером Австрии после победы его партии на парламентских выборах, прошедших в декабре 2017 года.

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