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30 декабря, источник: Lenta.Ru

Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

Лондон планирует открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на министра обороны Гэвина Уильямсона.

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фотографий
6
фотографий

По его словам, страна нацелена на расширение военного присутствия за рубежом. Источники газеты рассказали, что новые базы могут появиться в Сингапуре, Брунее, на острове Монтсеррат или в Гайане, которая входит в британское Содружество наций. Предположительное время открытия баз, по словам источника, «несколько лет».

Уильямсон отметил, что Великобритания готова снова стать глобальным игроком, и вооруженные силы играют в этом важную роль. По его мнению, политический акцент после Brexit сместится, и страна будет выстраивать тесные отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, странами Карибского бассейна и Африки.

Выход Великобритании из ЕС должен официально состояться 29 марта 2019 года. После этого, согласно замыслу премьер-министра страны Терезы Мэй, до конца 2020 года будет проходить переходный период, в который Соединенное Королевство продолжит платить взносы в бюджет Евросоюза.

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30 декабря© Ньюстюб
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