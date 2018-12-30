Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

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По его словам, страна нацелена на расширение военного присутствия за рубежом. Источники газеты рассказали, что новые базы могут появиться в Сингапуре, Брунее, на острове Монтсеррат или в Гайане, которая входит в британское Содружество наций. Предположительное время открытия баз, по словам источника, «несколько лет».

Уильямсон отметил, что Великобритания готова снова стать глобальным игроком, и вооруженные силы играют в этом важную роль. По его мнению, политический акцент после Brexit сместится, и страна будет выстраивать тесные отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, странами Карибского бассейна и Африки.