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02:15 (мск), источник: Известия

Министр обороны Украины рассказал о создании «мощного оружия»

Украина закупит и создаст новое мощное высокоточное вооружение, которого еще нет в вооруженных силах, заявил 30 декабря министр обороны страны Степан Полторак во время визита во Львовскую область.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, оборонный заказ на 2019 год, принятый на Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), является очень оптимистичным, так как Киев закупит до 20 наименований вооружения, в основном украинского производства.

По словам украинского министра, оборонный заказ позволит Украине «бороться за будущее с большой перспективой».

«Мы планируем увеличить закупку нового вооружения. До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем не только закупить, но и создать. У нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, которое позволит наносить поражения противнику», — цитирует Полторака «РИА Новости».

На «оборонку» в 2019 году Украина намерена потратить 212 млрд гривен ($7,5 млрд), что составляет 5,37% ВВП.

10 декабря экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в стране сложилась критическая ситуация из-за госдолга и невозможности погасить в ближайшие два года европейские кредиты на $12 млрд.

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30 декабря© Ньюстюб
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