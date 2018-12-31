Министр обороны Украины рассказал о создании «мощного оружия»

Источник: РИА "Новости"

По его словам, оборонный заказ на 2019 год, принятый на Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), является очень оптимистичным, так как Киев закупит до 20 наименований вооружения, в основном украинского производства.

По словам украинского министра, оборонный заказ позволит Украине «бороться за будущее с большой перспективой».

«Мы планируем увеличить закупку нового вооружения. До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем не только закупить, но и создать. У нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, которое позволит наносить поражения противнику», — цитирует Полторака «РИА Новости».

На «оборонку» в 2019 году Украина намерена потратить 212 млрд гривен ($7,5 млрд), что составляет 5,37% ВВП.