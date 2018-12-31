США решили замедлить вывод войск из Сирии

«Мы поговорили о Сирии, и он (Трамп — Ред.) рассказал мне кое-что, чего я не знал и теперь я чувствую себя спокойнее в отношении того, куда мы движемся в Сирии. Я думаю, что мы замедлим этот процесс (вывода войск) по-умному <…> На мой взгляд, мы взяли сейчас паузу и мы должны переоценить то, каким способом лучше достичь цели президента», — приводит слова Грэма «РИА Новости».