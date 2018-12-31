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04:00 (мск), источник: Известия

США решили замедлить вывод войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии «умным способом». Об этом по итогам встречи с президентом сообщил сенатор Линдси Грэм.

Источник: U.S. Army

«Мы поговорили о Сирии, и он (Трамп — Ред.) рассказал мне кое-что, чего я не знал и теперь я чувствую себя спокойнее в отношении того, куда мы движемся в Сирии. Я думаю, что мы замедлим этот процесс (вывода войск) по-умному <…> На мой взгляд, мы взяли сейчас паузу и мы должны переоценить то, каким способом лучше достичь цели президента», — приводит слова Грэма «РИА Новости».

Сенатор также сообщил, что Трамп намерен провести переговоры с Турцией и не допустить столкновений турецких военных с курдами, отмечает Washington Examiner.

19 декабря Трамп отдал приказ полностью вывести войска из Сирии. По его мнению, Соединенные Штаты разгромили террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) и о Сирии теперь «позаботятся местные страны».

Вывод американского контингента, по оценкам Пентагона, составит несколько месяцев.

26 декабря Трамп заявил о намерении использовать Ирак как базу для действий в Сирии.

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