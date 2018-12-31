США решили замедлить вывод войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии «умным способом». Об этом по итогам встречи с президентом сообщил сенатор Линдси Грэм.
Президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии «умным способом». Об этом по итогам встречи с президентом сообщил сенатор Линдси Грэм.
«Мы поговорили о Сирии, и он (Трамп — Ред.) рассказал мне
Сенатор также сообщил, что Трамп намерен провести переговоры с Турцией и не допустить столкновений турецких военных с курдами, отмечает Washington Examiner.
19 декабря Трамп отдал приказ полностью вывести войска из Сирии. По его мнению, Соединенные Штаты разгромили террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) и о Сирии теперь «позаботятся местные страны».
Вывод американского контингента, по оценкам Пентагона, составит несколько месяцев.
26 декабря Трамп заявил о намерении использовать Ирак как базу для действий в Сирии.