Срок пребывания в России для жителей Донбасса увеличили до 180 дней

Согласно тексту постановления, опубликованному в понедельник, 31 декабря, на официальном портале правовой информации, предлагается «увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации».

В середине декабря Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, вводящий упрощенный порядок получения российского гражданства. До этого, 2 декабря, президент России Владимир Путин пообещал не вводить никаких ограничений против граждан Украины и даже облегчить им получение российского паспорта. Таким образом он ответил на то, что с 30 ноября госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, имеющим российское гражданство.