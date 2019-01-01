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08:35 (мск), источник: Известия

Срок пребывания в России для жителей Донбасса увеличили до 180 дней

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление кабинета министров об увеличении срока временного пребывания на территории России до 180 дней для жителей Донбасса.

Источник: РИА "Новости"

Согласно тексту постановления, опубликованному в понедельник, 31 декабря, на официальном портале правовой информации, предлагается «увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации».

Ранее граждане самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик имели право находиться на территории России в течение 90 суток.

В середине декабря Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, вводящий упрощенный порядок получения российского гражданства. До этого, 2 декабря, президент России Владимир Путин пообещал не вводить никаких ограничений против граждан Украины и даже облегчить им получение российского паспорта. Таким образом он ответил на то, что с 30 ноября госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, имеющим российское гражданство.

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29 декабря 2018© Ньюстюб
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