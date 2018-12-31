Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер Гуськов сказал об истинном отношении украинцев к россиянам
В Казани 19-летний парень изнасиловал 45-летнюю женщину
Человек и беда: психолог – о том, как пережить трагедию
Убит глава нефтяной компании в РФ
Россиянам упростили регистрацию на дачах
Санта-Клаусы устроили прыжки с парашютом в центре Москвы Новогодний десант высадился прямо в центре Москвы
Настасья Самбурская рассказала о внебрачной дочери Головина
Екатерина Вуличенко рассекретила имя новорожденного сына
Названо лучшее натуральное слабительное
Как маркетологи подсовывают нам лишнюю еду
«Этот дикий момент удивил всех»
Брагин назвал фаворита молодежного чемпионата мира по хоккею
Популярная закуска к коньяку и вину, которая вызывает панкреатит
Актер отказался от положенных ему $38 млн с фильма
Пропал остров Перламутровый. Что известно
Вспышки над Нью-Йорком потрясли интернет (фото)
Убит глава нефтяной компании в РФ
Жены Суркова и Кудрина на приеме у Путина (фото)
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
14Обрушение части дома в Магнитогорске
20:51 (мск), источник: Известия

ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины ликвидировала все участки для голосования на территории России. ЦИК внесла поправки в постановление о создании избирательных участков в день начала президентской кампании.

Источник: РИА "Новости"

Из документа, который опубликовал ЦИК Украины на своем сайте, следует, что ликвидированы избирательные участки № 900075, 900077, 900078, 900117 и 900118, сообщает в понедельник, 31 декабря, ТАСС.

Избирательный участок 900075 находится в посольстве Украины в Москве, 900077 располагался в генконсульстве в Ростове-на-Дону, 900078 в — генконсульстве в Санкт-Петербурге, 900117 — в консульстве в Екатеринбурге, 900118 — в новосибирской дипмиссии.

Ранее в понедельник на Украине стартовалапрезидентская избирательная компания. Документы в ЦИК уже подал бывший министр экологии и природных ресурсов, самовыдвиженец Игорь Шевченко. Вторым документы принес правозащитник Владимир Ратуш, передает «РИА Новости».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. ЦИК страны официально объявит результаты голосования до 1 мая. Инаугурация новоизбранного главы государства состояться до 31 мая.

Санкции России против Украины
08:50 (мск)Украине предсказали огромные убытки от расширения антироссийских санкций
30 декабряУкраине предрекли долларовые потери
29 декабряОпубликован список товаров, которые запрещено ввозить в Россию из Украины
Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК
Во время загрузки произошла ошибка.
14:12 (мск)© Ньюстюб
 Салат из цитат: самые запоминающиеся высказывания 2018 года
Сказ о потерянной стабильности: как мир пережил 2018-ый
Обрушение подъезда в доме в Магнитогорске. Главное
Пропавшая клиентка Blablacar найдена мертвой
Митрополит Рязанский раскритиковал «Иронию судьбы»
Как свалка стекла превратилась в одно из красивейших мест России
Он создал фиктивную воинскую часть. Его не пугал даже Сталин
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Путин впервые присвоил звание «Заслуженный журналист РФ»
Спорт
«Этот дикий момент удивил всех» Судьи чуть не «прибили» сборную России
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Совсем новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и остальные новинки-2019 Редакция Mail.ru Авто составила список премьер, которые готовят наши автозаводы
Кино
Праздничный настрой: 20 застольных комедий из России Какой он, праздник по-русски? Узнайте из веселых российских комедий, собранных для вас специально под оливье, мандарины и «Советское» шампанское. Также годятся и на случаи неизбежного похмелья...
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Барановская, Стоцкая и другие звезды с детьми на новогодней елке Знаменитые родители привели детей на праздничное представление (фотогалерея)
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь