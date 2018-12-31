ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России

Источник: РИА "Новости"

Из документа, который опубликовал ЦИК Украины на своем сайте, следует, что ликвидированы избирательные участки № 900075, 900077, 900078, 900117 и 900118, сообщает в понедельник, 31 декабря, ТАСС.

Избирательный участок 900075 находится в посольстве Украины в Москве, 900077 располагался в генконсульстве в Ростове-на-Дону, 900078 в — генконсульстве в Санкт-Петербурге, 900117 — в консульстве в Екатеринбурге, 900118 — в новосибирской дипмиссии.

Ранее в понедельник на Украине стартовалапрезидентская избирательная компания. Документы в ЦИК уже подал бывший министр экологии и природных ресурсов, самовыдвиженец Игорь Шевченко. Вторым документы принес правозащитник Владимир Ратуш, передает «РИА Новости».