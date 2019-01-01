Шоумен Зеленский объявил об участии в выборах президента Украины
Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Шоумен и артист Владимир Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.
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Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Шоумен и артист Владимир Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.
Заявление Владимира Зеленского прозвучало в рамках его обращения на телеканале «1+1», которое было показано перед новогодним обращением президента Украины Петра Порошенко.
Поздравление главы украинского государства было показано в эфире телеканала уже после наступления нового года.
31 декабря на Украине стартовала президентская избирательная кампания.
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