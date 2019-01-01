Шоумен Зеленский объявил об участии в выборах президента Украины

Шоумен Зеленский объявил об участии в выборах президента Украины

Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Шоумен и артист Владимир Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.