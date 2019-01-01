Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина требует от РФ встречи в экстренном порядке
Генерал руководивший операциями в Сирии, погиб чистя пистолет
Как маркетологи подсовывают нам лишнюю еду
Куда пропал с экранов Александр Домогаров
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Настасья Самбурская рассказала о внебрачной дочери Головина
Екатерина Вуличенко рассекретила имя новорожденного сына
Праздничный настрой: 20 застольных комедий из России
Миронова оправдалась за «Идеальный ремонт» для 72-летней мамы
ФСБ назвала причину взрыва жилого дома в Магнитогорске - газ
Был тяжело болен: умер Аристов - подробности
Гороскоп любви и романтических отношений на январь 2019
Джо Джонас и Софи Тернер улетели на отдых в Швейцарию
Пропал остров Перламутровый. Что известно
Вспышки над Нью-Йорком потрясли интернет (фото)
Пропавшую в Перми мать двоих детей нашли мертвой в багажнике
Ведущая Екатерина Андреева раскрыла свою зарплату
Фоторепортажи
10Мощное цунами в Индонезии
12Католики по всему миру встретили Рождество
04:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Пресс-секретарь Пентагона заставляла подчиненных покупать колготки и попалась

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт ушла в отставку из-за скандала с некорректным обращением с подчиненными. Прощальное письмо сотрудникам ведомства она написала в Twitter-аккаунте.

Источник: AP 2018

Как сообщает NBC News, в августе Уайт уличили в том, что в рабочее время она давала сотрудникам личные поручения. Так, по ее просьбе, подчиненные покупали ей колготки, относили вещи в химчистку и покупали еду. Также пресс-секретарь Пентагона неоднократно просила сотрудников помочь ей в планировании личных поездок и заставляла их звонить в службу опеки по поводу усыновления ребенка.

Следователи также изучат тот факт, что Уайт уволила как минимум четырех сотрудников, которые пожаловались на ее поведение. В кодексе Пентагона по этике отмечается, что сотрудник не может просить подчиненных использовать официальное время для выполнения личных поручений.

Уайт объявила об отставке через несколько часов после того, как глава Пентагона Джеймс Мэттис, чей срок полномочий истекает 1 января, попрощался с коллегами. Временно исполняющим обязанности пресс-секретаря будет назначен Чарльз Саммер.

Читайте также: Глава Пентагона на прощание предупредил Трампа о российской угрозе

Трамп не хочет торопиться с назначением нового главы Пентагона
Во время загрузки произошла ошибка.
27 декабря 2018© Ньюстюб
 Известные люди, скончавшиеся в 2018 году
Массовые увольнения россиян: кто потеряет работу в 2019
Обрушение подъезда в доме в Магнитогорске. Главное
Пропавшая клиентка Blablacar найдена мертвой
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Россия играет с Канадой на молодежном чемпионате мира (видео)
Он создал фиктивную воинскую часть. Его не пугал даже Сталин
Митрополит Рязанский раскритиковал «Иронию судьбы»
Спорт
«Этот дикий момент удивил всех» Судьи чуть не «прибили» сборную России
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Совсем новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и остальные новинки-2019 Редакция Mail.ru Авто составила список премьер, которые готовят наши автозаводы
Кино
Праздничный настрой: 20 застольных комедий из России Какой он, праздник по-русски? Узнайте из веселых российских комедий, собранных для вас специально под оливье, мандарины и «Советское» шампанское. Также годятся и на случаи неизбежного похмелья...
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Барановская, Стоцкая и другие звезды с детьми на новогодней елке Знаменитые родители привели детей на праздничное представление (фотогалерея)
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь