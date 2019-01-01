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07:58 (мск), источник: РИА Новости

Американские военные извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Стратегическое командование вооруженных сил США извинилось за неудачную шутку в социальных сетях, в которой пообещало «уронить что-нибудь побольше», чем традиционный новогодний шар на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Источник: U.S. Air Force

В канун Нового года на площади Таймс-сквер проходит традиционная церемония опускания праздничного шара. Военные оставили в Twitter сообщение, согласно которому «если будет необходимо, мы готовы уронить что-нибудь намного крупнее». Сообщение сопровождалось видеозаписью скидывающих бомбы бомбардировщиков В-2.

Шутка вызвала множество критических комментариев со стороны пользователей соцсетей. Спустя некоторое время сообщение было удалено из сервиса микроблогов.

«Наш предыдущий новогодний твит был плохого вкуса и не отражал наши ценности. Мы извиняемся. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников», — говорится в новом сообщении.

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