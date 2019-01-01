Американские военные извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Стратегическое командование вооруженных сил США извинилось за неудачную шутку в социальных сетях, в которой пообещало «уронить
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Стратегическое командование вооруженных сил США извинилось за неудачную шутку в социальных сетях, в которой пообещало «уронить
В канун Нового года на площади
Шутка вызвала множество критических комментариев со стороны пользователей соцсетей. Спустя некоторое время сообщение было удалено из сервиса микроблогов.
«Наш предыдущий новогодний твит был плохого вкуса и не отражал наши ценности. Мы извиняемся. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников», — говорится в новом сообщении.