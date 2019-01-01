Американские военные извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

Источник: U.S. Air Force

В канун Нового года на площади Таймс-сквер проходит традиционная церемония опускания праздничного шара. Военные оставили в Twitter сообщение, согласно которому «если будет необходимо, мы готовы уронить что-нибудь намного крупнее». Сообщение сопровождалось видеозаписью скидывающих бомбы бомбардировщиков В-2.

Шутка вызвала множество критических комментариев со стороны пользователей соцсетей. Спустя некоторое время сообщение было удалено из сервиса микроблогов.