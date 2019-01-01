Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина требует от РФ встречи в экстренном порядке
Штраф уже «за плюс 10 км/ч»: чиновники сказали «да»
Барановская, Стоцкая и другие звезды с детьми на новогодней елке
От Навки до Галкина: 100 фото звезд со съемок новогодних шоу
Почему вам пора задуматься о покупке жилья комфорткласса
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Настасья Самбурская рассказала о внебрачной дочери Головина
Екатерина Вуличенко рассекретила имя новорожденного сына
Названо лучшее натуральное слабительное
Как маркетологи подсовывают нам лишнюю еду
39-летний рецидивист рассказал, как убил попутчицу BlaBlacar
На катке РФ после курантов обрушился мост с людьми
Праздничный нуар: 6 модных способов подвести глаза
Идеальный Новый год: женская версия
Штраф уже «за плюс 10 км/ч»: чиновники сказали «да»
«Порше» новой эпохи: известны цены
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
6 главных тенденций рынка недвижимости
Фоторепортажи
10Мощное цунами в Индонезии
40Самые красивые фотографии 2018 года
17:46 (мск), источник: Ведомости

Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил

Передача части Курильских островов Японии должна проходить при согласии на это со стороны местных жителей и не предусматривает выселения россиян с этой территории, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью японскому телеканалу Asahi.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

«Это (возможная передача островов Японии) должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности (территорий) к Японии», — объяснил Абэ журналистам (цитата по ТАСС). Абэ отметил, что диалог с российской стороной не идет с позиции «уходите отсюда».

Японское издание Mainichi уточняет, что в новогоднем обращении японский премьер пообещал продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным о заключении мирного договора и Курильских островах.

Мы будем настойчиво добиваться разрешения послевоенных дипломатических проблем Японии.
Читайте также
Непубличные нюансы. Отдаст ли Россия Курильские острова?

Ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и руководству МИД двух стран согласовать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 г. Согласно документу, остановившему войну между СССР и Японией, российская сторона соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи. Условием для передачи островов было подписание мирного договора между странами, которого до сих пор нет.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».

Читайте также:

 Итоги-2018. Почему пенсионная реформа в России не закончилась
Кто пришел на новогодний прием к Путину в Большой театр
Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
«Спрос повышенный»: как свиньи рушат российские семьи
Источник: авиадебоширом рейса Сочи — Москва оказался хоккеист
Ким Чен Ын предупредил США о смене курса
Как изменятся налоги в 2019 году
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Спорт
Хоккейные боги и мужики из сборной России наказали Канаду Есть первая победа над «кленовыми листьями» за пять лет и первое место в группе
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Совсем новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и остальные новинки-2019 Редакция Mail.ru Авто составила список премьер, которые готовят наши автозаводы
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2019 года Очень много ремейков знакомых историй, несколько мощных возвращений старых героев и один грандиозный финал, которого ждут почти все кинозрители мира, — все, что вы будете смотреть в 2019-м, в подборке главных фильмов года
Недвижимость
Пять предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы регионы с самой дорогой арендой жилья на праздники
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Барановская, Стоцкая и другие звезды с детьми на новогодней елке Знаменитые родители привели детей на праздничное представление (фотогалерея)
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь