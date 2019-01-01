Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил

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«Это (возможная передача островов Японии) должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности (территорий) к Японии», — объяснил Абэ журналистам (цитата по ТАСС). Абэ отметил, что диалог с российской стороной не идет с позиции «уходите отсюда».

Японское издание Mainichi уточняет, что в новогоднем обращении японский премьер пообещал продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным о заключении мирного договора и Курильских островах.

Мы будем настойчиво добиваться разрешения послевоенных дипломатических проблем Японии.

Ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и руководству МИД двух стран согласовать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 г. Согласно документу, остановившему войну между СССР и Японией, российская сторона соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи. Условием для передачи островов было подписание мирного договора между странами, которого до сих пор нет.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».