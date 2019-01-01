Болсонару вступил в должность президента Бразилии
МЕХИКО, 1 янв — РИА Новости. Жаир Болсонару, победивший на выборах президента Бразилии в октябре ушедшего года, во вторник официально вступил в должность главы государства.
МЕХИКО, 1 янв — РИА Новости. Жаир Болсонару, победивший на выборах президента Бразилии в октябре ушедшего года, во вторник официально вступил в должность главы государства.
Как передает канал палаты депутатов Национального конгресса страны, Болсонару принес присягу на специальном заседании нижней палаты парламента.
В здание конгресса Болсонару прибыл в открытом автомобиле вместе с супругой и в сопровождении большого кортежа. В районе площади министерств в Бразилиа предприняты усиленные меры безопасности на время церемонии.
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