Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры прошло в Киеве

Источник: Reuters

В Киеве националисты проводят факельное шествие в честь 110-го дня рождения Степана Бандеры, лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России).

Праздничная акция началась возле оперного театра в центре города. Представители разных украинских националистических движений идут строем в камуфляже и головных уборах. Участники шествия несут плакаты и транспаранты с изображениями Бандеры, жгут файеры, кричат «Слава Украине!» и раздают праздничные открытки, на которых написаны поздравления с Новым годом и с днем рождения Бандеры.

Поскольку 1 января украинцы также отдыхают в честь Нового года, участники шествия совместили два праздника.

Как отмечает украинское издание Strana.UA, люди в колоннах идут в новогодних колпаках и с бенгальскими огнями. Шествие возглавляют аниматоры в костюмах снеговиков.

По данным украинского издания, националисты дошли до Майдана, где произносят речи. Народный депутат Андрей Ильенко назвал 2019 год «решающим для будущего Украины».

«…Если мы не будем активными и нести свои идеи людям, то будет критическая ситуация. Только мы — объединение украинцев — сможем противостоять реваншу антиукраинских сил. Украину не спасут клоуны, олигархи, а только националисты», — сказал парламентарий.

По информации издания «Вести», в шествии участвуют около 500 человек.

Один из депутатов Верховной рады Семен Семенченко раскритиковал праздничное шествие в честь дня рождения Бандеры.

Источник: Reuters

«Две трети “известных борцунов за Украину”, приветствующих сегодня Степана Андреевича Бандеру с днем рождения, при его жизни были бы развешаны на первом же суку как предатели украинского народа», — написал он в фейсбуке.

День рождения лидера ОУН стал официальным праздником на Украине согласно законопроекту, принятому Радой в декабре. Кроме того, 22 декабря президент Украины Петр Порошенко приравнял членов ОУН и ее боевого крыла «Украинской повстанческой армии» (УПА, запрещена в РФ) к ветеранам Великой Отечественной войны.

Москва осудила действия украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что киевский режим пытается героизировать фигуру Бандеры, игнорируя при этом тот факт, что его последователи активно сотрудничали со спецслужбами фашистской Германии.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков отметил, что подобный шаг является закономерным, учитывая политику Порошенко.

Глава украинского государства принимает решения, руководствуясь исключительно политической конъюнктурой, уверен парламентарий. Порошенко делает все от него зависящее, чтобы заработать дополнительные политические очки. А поскольку его антирейтинг зашкаливает, он вынужден опираться на украинских радикалов и националистов.

Видео Порошенко похвалил военное положение и отменил его под неодобрительные возгласы радикалов

«Он принимает все более и более возмутительные решения, которые не находят поддержки среди большинства граждан Украины. В своих действиях он руководствуется исключительно приближающимися выборами. Учитывая низкий рейтинг Порошенко, он старается бороться за голоса радикально настроенной части украинского общества. Полагаю, он планирует выдвинуть собственную кандидатуру. К чему приведет это решение? Фактически оно нивелирует результаты Великой Отечественной войны», — констатировал сенатор от Республики Крым.

При этом Цеков исключил вероятность того, что решения Порошенко вызовут значительный общественный резонанс.

«Порошенко приравнял тех, кто воевал с фашистами, к тем, кто был фашистами как таковыми. Оценку подобного рода действиям дадут в том числе и граждане Украины. Если говорить непосредственно о ветеранах Великой Отечественной войны, эти люди находятся в преклонном возрасте. Поэтому говорить о тотальном сопротивлении решениям киевской власти не приходится. Участники УПА — люди более молодого возраста, как минимум на 10−15 лет младше. Поэтому они будут активно приветствовать данный закон. Если давать оценку Порошенко с исторической точки зрения, уверен, она будет исключительно негативной», — приводит слова Цекова ФАН.

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Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по международным делам Петр Быстрон, комментируя происходящее в Киеве, заявил, что подобные акции оскорбляют память о жертвах нацизма.

«Думаю, это большая проблема украинского правительства — прославление нацистского приспешника. Чудовищные преступления нацистов в ходе Второй мировой войны подлежат осуждению и не должны забываться. Любой, кто восхваляет и празднует подобные деяния, попирает память миллионов жертв нацизма», — приводит его слова сайт kp.ru.

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее участники воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.