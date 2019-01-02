NASA продолжает подготовку визита Рогозина в США, несмотря на критику в Вашингтоне

Источник: AP 2018

Это дала понять пресс-секретарь Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Меган Пауэрс.

«Планирование возможного визита генерального директора [Роскосмоса Дмитрия Рогозина] продолжается», — цитирует Пауэрс во вторник газета Politico. «Отношения между США и Россией в космической сфере уходят корнями в 1970-е годы, — подчеркнула пресс-секретарь NASA. — NASA исторически приглашало глав российского космического агентства посетить Соединенные Штаты».

«Следуя этому прецеденту, а также после визита директора NASA Джима Брайденстайна в Россию в октябре для участия в мероприятиях, связанных с отправкой экипажа на МКС, NASA пригласило генерального директора Роскосмоса посетить комплексы NASA в Соединенных Штатах, а также обсудить продолжающееся сотрудничество наших стран в сфере, связанной с космосом», — добавила она.

Критика визита

Ранее ряд американских чиновников и законодателей выступили с критикой планируемого визита Рогозина в США. «Он [визит] посылает абсолютно неверный сигнал относительно снятия санкций, пускай даже и временного, для того, чтобы пригласить его [Рогозина] выступить перед студентами в одном из лучших наших университетов», — утверждал, в частности, старший демократ спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер (от штата Вирджиния).

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В октябре директор NASA Джим Брайденстайн в интервью ТАСС сообщил, что хотел бы, чтобы Рогозин в ходе своего визита в США выступил в Университете Райса (в Хьюстоне, штат Техас). Официальный представитель учебного заведения Даг Миллер, которого цитирует Politico, заявил, что не знает о подобном приглашении: «Университет Райса не приглашал Рогозина в кампус; я не знаю, над чем работает NASA». «Насколько нам известно, планов того, что Рогозин посетит Университет Райса во время посещения Хьюстона, нет», — утверждал он.

В свою очередь сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз, возглавляющий подкомитет по космосу в комитете Сената по торговле, науке и транспорту, в ответ на просьбу Politico прокомментировать визит Рогозина в США не стал открыто критиковать эти планы, но подчеркнул, что США следует снизить свою зависимость от РФ в сфере космических перевозок.

«Сенатор Круз считает, что подобные вопросы подчеркивают сложности, которые возникают для США из-за полной зависимости от России в том, что касается доставки грузов на низкую околоземную орбиту, а эта ситуация, к сожалению, существует на протяжении последних семи лет», — заявила его пресс-служба.

Приглашение и вывод из-под санкций