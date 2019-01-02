Задержанный в Москве американец был уволен из ВС США за воровство

О пикантных подробностях его биографии рассказала газета The Washington Post, в распоряжение которой попали документы военного ведомства. По данным издания, Пол Уилан начал службу в 1994 году в Корпусе морской пехоты, в 2004 и 2006 годах принимал участие в кампании Соединенных Штатов в Ираке, дослужился до звания штаб-сержанта. Но в 2008 году его уволили из ВС после того, как он был осужден по обвинению в нескольких кражах. Что именно воровал штаб-сержант, не уточняется.