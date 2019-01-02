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06:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Задержанный в Москве американец был уволен из ВС США за воровство

Оказывается, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан десять лет назад, в 2008 году, был уволен из рядов Вооруженных сил США за воровство.

О пикантных подробностях его биографии рассказала газета The Washington Post, в распоряжение которой попали документы военного ведомства. По данным издания, Пол Уилан начал службу в 1994 году в Корпусе морской пехоты, в 2004 и 2006 годах принимал участие в кампании Соединенных Штатов в Ираке, дослужился до звания штаб-сержанта. Но в 2008 году его уволили из ВС после того, как он был осужден по обвинению в нескольких кражах. Что именно воровал штаб-сержант, не уточняется.

Между тем, в автокомпании BorgWarner он отвечал за безопасность объектов фирмы в США и за рубежом. В его обязанности входило следить, чтобы на предприятиях BorgWarner не разворовывали металл.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о задержании Пола Уилана стало известно перед Новым годом, в конце декабря. Родственники американца уверяют, что он приехал в Москву на свадьбу приятеля и не имеет никакого отношения к разведке.

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