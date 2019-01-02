Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году

Источник: Reuters

По словам главы Белого дома, на данный момент стоимость и газа и так невысока, а в 2019 году станет еще ниже, а также отметил, что это было бы действительно хорошо, пишет РЕН ТВ.

При этом президент США не уточнил, о чем именно он ведет речь, так как использованное им слово может обозначать как природный газ, так и являться сокращением слова бензин.

24 декабря цена нефти Brent упала до $50,72 за баррель впервые с 31 августа прошлого года. Нефть WTI с поставкой в феврале также демонстрирует снижение — $42,70 на момент закрытия торгов против $45,45 на момент начала.