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07:08 (мск), источник: Известия

Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Twitter, что надеется на снижение цен на газ в 2019 году.

Источник: Reuters

По словам главы Белого дома, на данный момент стоимость и газа и так невысока, а в 2019 году станет еще ниже, а также отметил, что это было бы действительно хорошо, пишет РЕН ТВ.

При этом президент США не уточнил, о чем именно он ведет речь, так как использованное им слово может обозначать как природный газ, так и являться сокращением слова бензин.

24 декабря цена нефти Brent упала до $50,72 за баррель впервые с 31 августа прошлого года. Нефть WTI с поставкой в феврале также демонстрирует снижение — $42,70 на момент закрытия торгов против $45,45 на момент начала.

21 декабря минимальная стоимость марки Brent составила $52,92 за баррель впервые с сентября 2017 года, а легкой американской нефти — $45,44.

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