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11:54 (мск), источник: Газета.Ру

Шпион уволен за воровство: СМИ узнали о задержанном американце

Задержанного за шпионаж американца уволили из армии за воровство.

Арестованный российскими правоохранительными органами по обвинению в шпионаже в Москве 48-летний бывший морской пехотинец ВС США Пол Уилан был уволен из армии за воровство. Семья задержанного заявила, что он невиновен и что они опасаются за его безопасность. Уилан был задержан сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Ему грозит от 10 до 20 лет заключения.

Арестованный российскими правоохранительными органами по обвинению в шпионаже в Москве 48-летний бывший морской пехотинец ВС США Пол Уилан был уволен из армии за воровство, передает издание The Washington Post.

Уилан поступил на службу в 1994 году и поднялся по служебной лестнице, став старшим сержантом. Он был в двух командировках в Ираке в 2004 и 2006 годах.

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Уволен старший сержант был в 2008 году после того, как был признан виновным в нескольких обвинениях, связанных с воровством.

Семья арестованного заявила, что он невиновен и что они опасаются за его безопасность.

«Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. Его невиновность не вызывает сомнений, и мы верим, что его права будут соблюдаться», — приводят американские СМИ заявление семьи.

Брат-близнец Уилана, Дэвид сказал, что Пол был в Москве на свадьбе такого же морского пехотинца, которая состоялась в престижном отеле в центре Москвы 28 декабря, в день его задержания.

По российским законам, признанные виновными в шпионаже в пользу иностранного государства, могут получить от 10 до 20 лет заключения.

Члены американского правительства уже должны были посетить Уилана под стражей, в соответствии с обязательствами по Венской конвенции, которая требует, чтобы консульский доступ к задержанному был предоставлен в течение 72 часов с момента ареста.

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Но из-за приостановки деятельности американских госорганов этого сделать не получилось — хотя посольства США не были закрыты, они работают с сокращенным штатом сотрудников. По информации американской стороны, могут пройти месяцы, прежде чем дело будет решено.

Уилан работает директором по корпоративной безопасности в компании BorgWarner, поставщике автозапчастей, расположенном в Оберн-Хиллз, Мичиган, компания имеет деловые контракты в России.

Ранее стало известно, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в России. В отношении американца было возбуждено уголовное дело о шпионаже, передает ФАН.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ Александр Михайлов рассказал, что спецслужбы сорвали серьезную операцию американских спецслужб в России.

Михайлов отметил, что задержание агентов США в России крайне редко предают широкой огласке, но ФСБ сделала это, значит, акция, которую проводил Уилан была очень серьезной.

«Бдительность и профессионализм российских спецслужб сорвали запланированную операцию американских коллег», — подчеркнул он.

Теперь, по его мнению, в США начнут заявлять о нарушениях, посыпятся обвинения в адрес России.

«Однако ФСБ никогда не задерживает иностранных агентов без веских на то оснований», — указал генерал.

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Ситуация с Уиланом является свидетельством продолжающихся недружественных действий в отношении России, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он отметил также, что российские спецслужбы работают более чем эффективно, однако их работу не всегда видят.

В середине декабря прошлого года Россия объявила персоной нон грата военного дипломата из Словакии. Как сообщил МИД РФ, это было сделано в ответ на высылку Словакией российского дипломата из-за подозрений в шпионаже.

В последние месяцы европейские страны несколько раз объявляли о разоблачении российских шпионов или собственных граждан, сотрудничавших с разведкой РФ. Такие заявления делали, в частности, Нидерланды, Австрия и Чехия, передает НСН.

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма предположил, что политика высылки дипломатических представителей России может быть продолжена и в других государствах.

«Высылка российского дипломата по подозрению в шпионаже — это та программа, которая запущена Западом и США прежде всего. Случай со словацким представителем из России — это симметричный ответ. Причем РФ еще достаточно мягко поступает в таких ситуациях. Кстати, в ближайшее время этот сценарий по высылке дипломатов может повториться и в других странах, возможно, в Болгарии, Венгрии, может быть в Чехии. Сложно сказать, какие решения будут принимать западные кукловоды», — указал эксперт.

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