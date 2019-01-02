Netflix снял с эфира эпизод шоу с критикой саудовских властей

Как уточняет газета, в упомянутом эпизоде телеведущий Хасан Минхадж раскритиковал политику наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и, в частности, военную кампанию под руководством Эр-Рияда в Йемене. «Сейчас самое время пересмотреть наши отношения с Саудовской Аравией. И я говорю это как мусульманин и как американец», — сказал ведущий в начале эпизода. Он назвал войну в Йемене «самой большой трагедией эпохи М. Б. С (инициалы саудовского принца.— “Ъ”)».

Читайте также Reuters: Сенат США возложил ответственность за убийство Хашкаджи на саудовского принца

Netflix подтвердил FT, что на прошлой неделе убрал из эфира в Саудовской Аравии этот эпизод телешоу. «Мы решительно поддерживаем свободу творчества во всем мире и удалили этот эпизод в Саудовской Аравии только после того, как получили юридический запрос в соответствии с местным законодательством», — пояснил телеканал.

Как уточняет газета, в Саудовской Аравии является преступлением «производство, подготовка, передача или хранение материалов, затрагивающих общественный порядок, религиозные ценности, общественную мораль и неприкосновенность частной жизни через информационную сеть или компьютеры». Нарушителям грозит тюремное заключение на срок до пяти лет и штраф в $800 тыс.

FT добавляет, что, несмотря на решение Netflix снять эпизод из эфира, он все еще доступен на официальном канале шоу на YouTube.

Критика в адрес саудовских властей и наследного принца началась после убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашокджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. ЦРУ подозревает, что наследный принц мог лично отдать приказ убить репортера. Эр-Рияд все обвинения отвергает. В рамках расследования дела в Саудовской Аравии задержан 21 человек.