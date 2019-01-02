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19:20 (мск), источник: ТАСС

Россия представила консульский доступ к задержанному гражданину США Уилану

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/ — Пол Уилан был задержан 28 декабря в Москве при проведении шпионской акции.

Источник: РИА "Новости"

«Россия предоставила консульский доступ к Уилану», — заявила дипломат.

В понедельник ФСБ России сообщила о задержании 28 декабря в Москве Уилана при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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