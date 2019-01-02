CNN: задержанный по подозрению в шпионаже американец был активен в соцсетях в России

Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, проявлял активность в соцсетях в России. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN в репортаже из штата Мичиган.
По ее данным, 48-летний Уилан, который, как сообщалось ранее, занимает должность директора по вопросам безопасности в компании по поставкам автозапчастей BorgWarner со
Его молодость пришлась на период холодной войны, отмечалось в репортаже, но после визита в Москву мужчина заинтересовался Россией и выучил русский язык.
В понедельник ФСБ России сообщила о задержании 28 декабря в Москве Уилана. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.