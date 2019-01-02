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19:26 (мск), источник: ТАСС

CNN: задержанный по подозрению в шпионаже американец был активен в соцсетях в России

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. По данным телекомпании, Пол Уилан впервые посетил Москву в 2006 году.

Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, проявлял активность в соцсетях в России. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN в репортаже из штата Мичиган.

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По ее данным, 48-летний Уилан, который, как сообщалось ранее, занимает должность директора по вопросам безопасности в компании по поставкам автозапчастей BorgWarner со штаб-квартирой в Оберн-Хилс (штат Мичиган), использовал соцсети в России на протяжении последних 13 лет и в его аккаунте — 70 друзей. Американец, по данным телекомпании, впервые посетил Москву в 2006 году.

Его молодость пришлась на период холодной войны, отмечалось в репортаже, но после визита в Москву мужчина заинтересовался Россией и выучил русский язык.

В понедельник ФСБ России сообщила о задержании 28 декабря в Москве Уилана. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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