Трамп: США хотят защищать курдов и после вывода войск из Сирии

Слова Трампа передают журналисты из пресс-пула Белого дома.
«Это песок и это смерть … мы хотим защищать курдов», — отметил президент.
Он подчеркнул, что США выведут свои войска из Сирии «в течение определенного периода времени».
19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии одержана, а борьба с террористами была единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщила, что Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.