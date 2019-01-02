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2 января, источник: ТАСС

Трамп: США хотят защищать курдов и после вывода войск из Сирии

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Соединенные Штаты хотят защищать курдов в Сирии даже после вывода своих войск из этой арабской республики. С такими словами он выступил во время заседания своего кабинета в Белом доме.

Источник: Reuters

Слова Трампа передают журналисты из пресс-пула Белого дома.

«Это песок и это смерть … мы хотим защищать курдов», — отметил президент.

Он подчеркнул, что США выведут свои войска из Сирии «в течение определенного периода времени».

19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии одержана, а борьба с террористами была единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщила, что Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.

Справка
США выводят войска из Сирии

Американцы предали союзников. От этого выиграют Россия, Турция и Иран.

После ухода США из Сирии курды просят помощи у Дамаска
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