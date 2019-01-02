Трамп: США хотят защищать курдов и после вывода войск из Сирии

19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии одержана, а борьба с террористами была единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились.