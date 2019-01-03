Трамп связал распад СССР с вводом в Афганистан советских войск

Запись совещания транслировали американские новостные телекомпании.
«Раньше Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что он [СССР] обанкротился из-за боевых действий в Афганистане», — полагает президент.
Он подчеркнул, что в Афганистане должны воевать соседи этой центральноазиатской республики — Пакистан, Россия и Индия, в частности.
В связи с этим глава государства подверг сомнению военное присутствие США в Афганистане, который «находится в 6 тыс. милях (9 656 км)» от Америки.
25 декабря 1979 года СССР ввел в Афганистан Ограниченный контингент войск в помощь правительству Народно-демократической партии Афганистана, «для оказания содействия афганскому народу в отражении вооруженной агрессии».
По разъяснению руководства СССР, это было сделано в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН и статьей 4 советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 1978 года в ответ на просьбу руководства Афганистана. 15 февраля 1989 году последние подразделения советских вооруженных сил покинули территорию Афганистана.