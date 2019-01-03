СМИ: террористы «Джебхат ан-Нусры» захватили город Дарет-эль-Изза на севере Сирии

Как сообщил телеканал Al Mayadeen под контроль «Джебхат ан-Нусры» с понедельника перешло всего 13 населенных пунктов, из которых вытеснены боевики «Ахрар аш-Шам» и «Бригады Нуреддина аз-Зенги», поддерживаемых Анкарой.

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с начала недели число убитых с обеих сторон превысило 30 человек, еще порядка 100 получили ранения. Жертвами кровопролитной междоусобицы стали пять мирных граждан.

Столкновения между террористами и протурецкими формированиями сирийской оппозиции имели место в октябре 2018 года. Тогда «Джебхат ан-Нусра» отказалась подчиниться ультиматуму Анкары, сдать тяжелые вооружения и вывести своих боевиков из демилитаризованной зоны, которая должна быть создана в провинции Идлиб и пограничных с ней районах Алеппо, Латакии и Хамы.