Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Битва года: питомцы против елок
Штраф уже «за плюс 10 км/ч»: чиновники сказали «да»
Как нас разводят стоматологи? Что нужно знать, чтобы не остаться без денег
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
В Белом доме опровергли слухи о намерениях Трампа Дональд Трамп не собирается сокращать военное присутствие США в Афганистане
"Скорее бы оттуда уйти": экипаж США, проходящий по Черному морю
Российский самолет "страшно удивил" американцев
7 болезней, которые распознает не каждый врач
Три способа понять, что вам пора худеть
Братья Березуцкие присоединятся к штабу «Витесса» 3 января
«Я никого не бил». Сапрыкин — о внезапной посадке в Воронеже
Красотки мирового масштаба: 18 Мисс Мира нулевых
Уход за губами в холодную погоду: 4 правила
Новые тарифы ОСАГО - сразу после праздников
Новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и другие новинки
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
6 главных тенденций рынка недвижимости
Фоторепортажи
40Самые красивые фотографии 2018 года
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
01:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: террористы «Джебхат ан-Нусры» захватили город Дарет-эль-Изза на севере Сирии

ТАСС, 2 января. Террористы из запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» в ходе ожесточенных боев с протурецкими вооруженными группировками захватили в среду город Дарет-эль-Изза на севере Сирии.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen под контроль «Джебхат ан-Нусры» с понедельника перешло всего 13 населенных пунктов, из которых вытеснены боевики «Ахрар аш-Шам» и «Бригады Нуреддина аз-Зенги», поддерживаемых Анкарой.

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с начала недели число убитых с обеих сторон превысило 30 человек, еще порядка 100 получили ранения. Жертвами кровопролитной междоусобицы стали пять мирных граждан.

Столкновения между террористами и протурецкими формированиями сирийской оппозиции имели место в октябре 2018 года. Тогда «Джебхат ан-Нусра» отказалась подчиниться ультиматуму Анкары, сдать тяжелые вооружения и вывести своих боевиков из демилитаризованной зоны, которая должна быть создана в провинции Идлиб и пограничных с ней районах Алеппо, Латакии и Хамы.

Банды террористов контролируют сейчас примерно 60% территории этого северо-западного региона Сирии, расположенного у границы с Турцией.

 Вечер с участием первых лиц в Большом театре (фото)
"Стали поливать грязью нашу свадьбу. Столько гадостей понаписали"
Трамп: США хотят защищать курдов и после вывода войск из Сирии
Продюсер о смерти Криса Кельми: он настойчиво себя убивал
Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 33 человек
Где находится город, который относится к двум странам
Число заболевших лихорадкой Эбола в ДРК превысило 600 человек
ФСБ спасет храмы от террористов
Житель Ленинградской области погиб при запуске мощной петарды
Спорт
«Ему сломали палку»: как Устюгов взял бронзу в Германии Российский лыжник Устюгов завоевал бронзу в масс-старте на этапе престижной многодневки "Тур де Ски"
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Лучшее за 2018: чем опасны парковки у аэропортов? Улетаете в отпуск или командировку? Подумайте дважды, где оставить машину. Последствия могут быть очень печальными
Кино
Сергей Бурунов: «Я тринадцать лет озвучиваю ДиКаприо» Актер, некогда зарабатывавший на жизнь дубляжем голливудских фильмов, а теперь ставший главным комедийным артистом страны — об итогах года, новых работах и любимых проектах
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Стихи, песни и радостные встречи: как звезды с детьми отметили Новый год Пугачева, Маликов и другие встретили праздник по-семейному (фото и видео)
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь