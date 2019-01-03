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14:38 (мск), источник: Газета.Ру

Украина снова отправит суда через Керченский пролив

Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра обороны Украины Юрия Бирюкова.

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9
фотографий
9
фотографий

По его словам, украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское без каких-либо препятствий.

«Конец истории. Да, мы будем дальше это делать», — заявил Бирюков.

Он подчеркнул, что в следующий раз корабли будут сопровождать международные наблюдатели.

Ранее сообщалось, что Украина готовит жалобу в ЕСПЧ по задержанным в Керченском проливе морякам.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

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